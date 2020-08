Silverstone-GP: Ticketverkauf für 2021 läuft

2020 fiel das MotoGP-Spektakel in Silverstone den Coronavirus-Einschränkungen zum Opfer, nun können die Fans ihre Tickets für den britischen Grand Prix vom 27. bis 29. August 2021 erwerben.

Eigentlich hätten die MotoGP-Stars am 30. August in Silverstone den 14. von 20 WM-Läufen der Saison 2020 bestreiten sollen, aber wegen der Corona-Pandemie kam alles anders: Der britische Grand Prix musste genauso wie Buriram, Las Termas, Mugello, Sachsenring, Assen, KymiRing, Motegi, Phillip Island, Sepang und Texas aus dem Kalender gestrichen werden.

«Ich sehe jetzt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben», erklärte Steward Pringle, CEO der Silverstone Circuit Ltd., nun in einer Videobotschaft an die Fans. «Wir waren im ständigen Austausch mit Dorna und Carmelo Ezpeleta, aber angesichts der Richtlinien der Regierung Großbritanniens wurde einfach klar, dass wir es absagen mussten. Das tut mir sehr leid – vor allem nach dem atemberaubenden Finish im Jahr 2019», verwies er auf das MotoGP-Rennen, in dem Alex Rins und Marc Márquez auf dem Zielstrich gerade einmal 0,013 Sekunden trennten.

Während die MotoGP-Asse aktuell nach den ersten fünf Kräftemessen der verkürzten Saison 2020 bis zum nächsten Doppel-Event in Misano (13. und 20. September) eine kurze Pause einlegen, blickt man in Silverstone nach der zweiten Absage innerhalb von zwei Jahren nach vorne: Vom 27. bis 29. August 2021 soll auf der Strecke und auf den Tribünen endlich wieder MotoGP-Atmosphäre herrschen.

«Die unter euch, die für 2020 eine Rückerstattung beantragt haben, sollten das Geld fast alle bereits erhalten haben. Ich weiß, dass wir den Prozess noch nicht ganz abgeschlossen haben, aber wir sollten das in Kürze schaffen», versicherte Pringle. «Ich bin gleichzeitig sehr dankbar, dass der Großteil gesagt hat: ‚Gebt mir mein Geld für 2020 nicht zurück, gebt mir meinen Platz für 2021.‘ Danke, falls ihr zu diesen rund 70 Prozent gehört. Das hilft Silverstone in einer wirklich schwierigen Zeit. Und falls ihr noch kein Ticket für 2021 habt, dann könnt ihr es euch jetzt holen.»

Die Tickets sind auf www.silverstone.co.uk erhältlich – für den Rennsonntag ab 65 Pfund (rund 73 Euro). Beim Kauf eines Stehplatz-Tickets erhalten Kinder bis 10 Jahren gratis Zutritt. Neu für 2021 ist übrigens das besondere Camping-Erlebnis beim «Luxury Glamping».

Der Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

22. November: Portimão (GP Portugal)



Ersatzlos gestrichen:

22. März: Buriram/TH

19. April: Termas de Río Hondo/AR

31. Mai: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA