Brad Binder (KTM/8.): «Es war ein wirklich guter Tag»

Brad Binder hat mit der Red Bull-KTM vor fünf Wochen bereits den Brünn-GP gewonnen. Auch in Misano ist dem Rookie aus Südafrika viel zuzutrauen.

Brad Binder vom Red Bull KTM Factory Racing Team lag am Freitag in Misano in den kombinierten Zeiten der ersten beiden freien Trainings auf dem achten Platz. Seine drei KTM-Markenkollegen sicherten sich ebenfalls alle Positionen innerhalb der Top-Ten.

«Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie es heute gelaufen ist. Es war ein wirklich guter Tag», freute sich Südafrikaner. «Ich hatte hier nach der drei-monatigen Pause getestet, fühlte mich heute aber viel besser auf dem Bike als damals. Daran merke ich, wie stark ich mich in den letzten Wochen verbessert habe.»

Binders Teamkollege Pol Espargaro klagte über die Brembo-Bremsen und meinte, dass er diese während einer Runde ein- bis zweimal anpassen muss. Für den MotoGP-Rookie stellt das kein großes Problem dar: «Ich muss die Vorderbremse immer wieder einmal nachstellen und der Druckpunkt wird irgendwann auch sehr weich, das bleibt dann aber so. Ich bin glücklich mit der Qualität meiner Bremsen, aber man muss sich definitiv an sie gewöhnen.»

«Im Vergleich zum Test hier habe ich das Gefühl, dass die Strecke jetzt ein bisschen mehr Grip hat», erzählte der GP-Sieger von Brünn. «Das kann aber auch daran liegen, dass ich vor dem Test im Juni drei Monate nicht auf dem Motorrad gesessen habe und mittlerweile auch besser mit dem Motorrad umgehen kann. Heute habe ich auch deutlich gemerkt, dass ich vom FP1 zum FP2 einen Fortschritt gemacht habe. Ich hoffe, dass wir so weitermachen und dadurch immer schneller werden können.»

Viele MotoGP-Fahrer waren am Freitag beim Großen Preis von San Marino mit den harten Hinterreifen unterwegs. Binder hat nur den harten Vorderreifen ausprobiert. «Damit bin ich gestürzt», lachte er. «Aber Pol ist mit dem harten Hinterreifen gefahren und es scheint gut gelaufen zu sein. Es sieht so aus, als könnte man hier mit allen drei Reifen schnell fahren. Ich bin mit dem weichen und dem mittleren Hinterreifen gefahren, aber zwischen den beiden spüre ich keinen großen Unterschied. Der weiche Hinterreifen hat mehr Grip, dafür weniger Stabilität. Am Ende geht es darum, was dem einzelnen Fahrer lieber ist.»

Misano, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,189 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,009 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,178

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

5. Lecuona, KTM, + 0,486

6. Rossi, Yamaha, + 0,543

7. Petrucci, Ducati, + 0,636

8. Binder, KTM, + 0,731

9. Oliveira, KTM, + 0,746

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,747

11. Dovizioso, Ducati, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,786

13. Rins, Suzuki, + 0,826

14. Zarco, Ducati, + 0,860

15. Mir, Suzuki, + 0,935

16. Smith, Aprilia, + 1,055

17. Miller, Ducati, + 1,179

18. Bagnaia, Ducati, + 1,211

19. Crutchlow, Honda, + 1,349

20. Bradl, Honda, + 1,442

21. Alex Márquez, Honda, + 1,617

22. Rabat, Ducati, + 1,734

Ergebnisse FP2 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,189 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,178 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

4. Lecuona, KTM, + 0,486

5. Rossi, Yamaha, + 0,543

6. Viñales, Yamaha, + 0,553

7. Petrucci, Ducati, + 0,636

8. Binder, KTM, + 0,731

9. Oliveira, KTM, + 0,746

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,747

11. Dovizioso, Ducati, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,786

13. Rins, Suzuki, + 0,826

14. Zarco, Ducati, + 0,860

15. Mir, Suzuki, + 0,935

16. Miller, Ducati, + 1,179

17. Bagnaia, Ducati, + 1,211

18. Smith, Aprilia, + 1,379

19. Bradl, Honda, + 1,442

20. Crutchlow, Honda, + 1,507

21. Alex Márquez, Honda, + 1,617

22. Rabat, Ducati, + 1,734

Ergebnisse FP1 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Viñales, Yamaha, 1:32,198

2. Quartararo, Yamaha, + 0,550

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

4. Zarco, Ducati, + 0,983

5. Smith, Aprilia, + 0,1,046

6. Mir, Suzuki, + 1,299

7. Miller, Ducati, + 1,304

8. Crutchlow, Honda, + 1,340

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,371

10. Nakagami, Honda, + 1,456

11. Rossi, Yamaha, + 1,495

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,496

13. Binder, KTM, + 1,630

14. Dovizioso, Ducati, + 1,670

15. Alex Márquez, Honda, + 1,723

16. Rins, Suzuki, + 1,842

17. Petrucci, Ducati, + 1,903

18. Bagnaia, Ducati, + 1,956

19. Bradl, Honda, + 2,125

20. Lecuona, KTM, + 2,355

21. Rabat, Ducati, + + 2,421

22. Oliveira, KTM, + 2,447