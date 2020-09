Iker Lecuona (KTM/5.): «Irgendwann auf das Podest»

Bei seinem siebten Rennwochenende als MotoGP-Fahrer brauste Iker Lecona in Misano zum ersten Mal in die Top-5. Jetzt nimmt er die Top-3 ins Visier.

Der 22-jährige Red Bull-KTM-Tech3-Pilot, in Österreich zuletzt in beiden Rennen in den Top-Ten, freut sich über den Fortschritt: «Das war ein super Start ins Rennwochenende. Am Vormittag hatte ich ein wenig Mühe, weil meine Pace nicht so gut war. Ich habe mich aber sehr angestrengt, was sich im FP2 gezeigt hat.»

«Da bin ich mit den guten Reifen auf die Strecke und von da an ging es steil bergauf für mich», erklärte der MotoGP-Rookie am Freitag-Nachmittag in Italien. «Ich konnte meine Rundenzeiten und meine Pace verbessern. Pol Espargaró war eine Zeit lang hinter mir, auch wenn er am Ende vor mir lag. Wenn ich soweit bin, dass ich gegen ihn kämpfen kann, zeigt das, dass ich schnell bin.»

Lecuonas Markenkollege Pol Espargaró landete am Freitag auf dem vierten Platz. Mit Brad Binder auf dem siebten und Miguel Oliveira auf dem achten Platz liegen alle vier KTM-Piloten in den Top-Ten.

Am Donnerstag hatte Lecuona angekündigt, dass er in Misano gerne weitere Punkte holen würde. Mit dem fünften Platz im Training wagt er sich noch weiter zu träumen: «Wenn ich so weit vorne liege, denke ich natürlich auch ans Podium. Aber ich habe noch viel zu lernen. Der Sonntag ist der wichtige Tag. Bis dahin werde ich so weiterarbeiten wie heute und es genießen. Dann werde ich irgendwann auf dem Podest stehen – vielleicht sogar ganz oben.»

Dass der Rookie dabei auch wertvolle Hilfe von anderen bekommt, ist ihm bewusst: «Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Team für die super Arbeit bedanken!»

Misano, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,189 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,009 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,178

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

5. Lecuona, KTM, + 0,486

6. Rossi, Yamaha, + 0,543

7. Petrucci, Ducati, + 0,636

8. Binder, KTM, + 0,731

9. Oliveira, KTM, + 0,746

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,747

11. Dovizioso, Ducati, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,786

13. Rins, Suzuki, + 0,826

14. Zarco, Ducati, + 0,860

15. Mir, Suzuki, + 0,935

16. Smith, Aprilia, + 1,055

17. Miller, Ducati, + 1,179

18. Bagnaia, Ducati, + 1,211

19. Crutchlow, Honda, + 1,349

20. Bradl, Honda, + 1,442

21. Alex Márquez, Honda, + 1,617

22. Rabat, Ducati, + 1,734

Ergebnisse FP1 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Viñales, Yamaha, 1:32,198

2. Quartararo, Yamaha, + 0,550

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

4. Zarco, Ducati, + 0,983

5. Smith, Aprilia, + 0,1,046

6. Mir, Suzuki, + 1,299

7. Miller, Ducati, + 1,304

8. Crutchlow, Honda, + 1,340

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,371

10. Nakagami, Honda, + 1,456

11. Rossi, Yamaha, + 1,495

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,496

13. Binder, KTM, + 1,630

14. Dovizioso, Ducati, + 1,670

15. Alex Márquez, Honda, + 1,723

16. Rins, Suzuki, + 1,842

17. Petrucci, Ducati, + 1,903

18. Bagnaia, Ducati, + 1,956

19. Bradl, Honda, + 2,125

20. Lecuona, KTM, + 2,355

21. Rabat, Ducati, + + 2,421

22. Oliveira, KTM, + 2,447