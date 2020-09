Miguel Oliveira (KTM/9.): «Bodenwellen sind schlimm»

«KTM baut auch Motocross-Maschinen, deshalb können wir springen und über Bodenwellen flitzen», stellte Spielberg-Sieger Miguel Oliveira in Misano nach Platz 9 fest.

In der Addition aus FP1 und FP2 gelang Iker Lecuona nach dem starken vierten Rang am Nachmittag insgesamt auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli der vierte Platz. Der 20-jährige Rookie stellte damit sogar seinen Teamkollegen Miguel Oliveira in den Schatten, der zuletzt den Steiermark-GP gewonnen hat und den Freitag in Italien als Gesamtneunter vollendete.

Der Portugiese verlor 0,746 sec auf die Bestzeit von Fabio Quartararo und Yamaha. Im FP1 war der Red Bull Tech3-KTM-Piloit an 22. und letzter Stelle gelandet. «In der Früh , das wart eine seltsame Session», versicherte Miguel. «Wir sind mit der Basis von Spielberg draußen geblieben. Es nicht das Set-up, das wir hier beim Test im Mai verwendet haben. Aber anscheinend war diese Abstimmung ein bisschen zu konservativ. Außerdem habe ich die ganze Session mit demselben Reifensatz bestritten. Für den Nachmittag haben wir das Setting verändert, außerdem sind wir mit frischen Reifen auf Zeitenjagd gegangen. Wir haben dann das Set-up von Juni hier adaptiert, damit habe ich mich sofort besser gefühlt. Meine Pace wurde besser, auch der Speed konnte sich im FP2 sehen lassen. Sicher können wir das Set-up noch verbessern, vor allem am Vorderrad. Aber generell habe ich mich sicher besser gefühlt als am Vormittag. Das ist unbestritten.»

Oliveira wundert sich wie seine Kollegen über die vielen Bodenwellen, die trotz des neuen Belags zum Vorschein kommen. «Ich will nicht behaupten, die Bodenwellen seien größer als im Vorjahr, aber sie treten jetzt häufiger auf», klagte Oliveira. «An manchen Stellen ist es schlimm. Aber wenn du mich fragst, ob ich diese Piste lieber ohne Bodenwellen oder lieber ohne den neuen Grip möchte, dann ist mit der jetzige Zustand lieber: Also Grip, aber dafür mehr Bodenwellen. Aber die Motorräder sind unterschiedlich, deshalb wird jeder Fahrer dazu eine andere Meinung haben. Wir haben eine KTM. KTM baut Motocross-Maschinen. Deshalb können wir mit dieser Situation leben. Wir können springen, wir können holprige Stellen bewältigen. Kein Problem.»

Ergebnisse FP2 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,189 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,178 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

4. Lecuona, KTM, + 0,486

5. Rossi, Yamaha, + 0,543

6. Viñales, Yamaha, + 0,553

7. Petrucci, Ducati, + 0,636

8. Binder, KTM, + 0,731

9. Oliveira, KTM, + 0,746

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,747

11. Dovizioso, Ducati, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,786

13. Rins, Suzuki, + 0,826

14. Zarco, Ducati, + 0,860

15. Mir, Suzuki, + 0,935

16. Miller, Ducati, + 1,179

17. Bagnaia, Ducati, + 1,211

18. Smith, Aprilia, + 1,379

19. Bradl, Honda, + 1,442

20. Crutchlow, Honda, + 1,507

21. Alex Márquez, Honda, + 1,617

22. Rabat, Ducati, + 1,734

Misano, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,189 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,009 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,178

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

5. Lecuona, KTM, + 0,486

6. Rossi, Yamaha, + 0,543

7. Petrucci, Ducati, + 0,636

8. Binder, KTM, + 0,731

9. Oliveira, KTM, + 0,746

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,747

11. Dovizioso, Ducati, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,786

13. Rins, Suzuki, + 0,826

14. Zarco, Ducati, + 0,860

15. Mir, Suzuki, + 0,935

16. Smith, Aprilia, + 1,055

17. Miller, Ducati, + 1,179

18. Bagnaia, Ducati, + 1,211

19. Crutchlow, Honda, + 1,349

20. Bradl, Honda, + 1,442

21. Alex Márquez, Honda, + 1,617

22. Rabat, Ducati, + 1,734

Ergebnisse FP1 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Viñales, Yamaha, 1:32,198

2. Quartararo, Yamaha, + 0,550

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

4. Zarco, Ducati, + 0,983

5. Smith, Aprilia, + 0,1,046

6. Mir, Suzuki, + 1,299

7. Miller, Ducati, + 1,304

8. Crutchlow, Honda, + 1,340

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,371

10. Nakagami, Honda, + 1,456

11. Rossi, Yamaha, + 1,495

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,496

13. Binder, KTM, + 1,630

14. Dovizioso, Ducati, + 1,670

15. Alex Márquez, Honda, + 1,723

16. Rins, Suzuki, + 1,842

17. Petrucci, Ducati, + 1,903

18. Bagnaia, Ducati, + 1,956

19. Bradl, Honda, + 2,125

20. Lecuona, KTM, + 2,355

21. Rabat, Ducati, + + 2,421

22. Oliveira, KTM, + 2,447