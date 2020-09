Maverick Viñales (Yamaha/2.): «Asphalt ist großartig»

Während sich einige MotoGP-Stars über den unebenen Streckenbelag in Misano beklagen, ist das für Maverick Viñales kein Problem: «Ich passe mich an und das war’s.» Der Yamaha-Werksfahrer gibt sich selbstbewusst.

Nach Brünn und Spielberg trauerte Maverick Viñales noch den vergebenen Chancen nach, in Misano präsentierte er sich von Anfang an selbstbewusst. Mit seiner Bestzeit aus dem ersten freien Training landete der Yamaha-Werksfahrer nur 0,009 sec hinter seinem Markenkollegen Fabio Quartararo auf Platz 2 der kombinierten Zeitenliste nach FP2.

«Wir wussten, dass wir hier in Misano schnell waren», betonte der 25-jährige Spanier anschließend. «Der Asphalt wurde allerdings erneuert, deshalb waren wir uns nicht ganz sicher, welches Gefühl wir haben würden. Aber von dem Moment an, in dem ich auf die Strecke ging, war das Feeling großartig. Ich bin glücklich, dass wir endlich einen guten Tag auf der Arbeit hatten. Der Rhythmus war großartig, ich habe 20 Runden in Folge gedreht und versucht, das Gefühl zu verstehen. Es war fantastisch, ich bin wirklich happy», bekräftigte er.

Der WM-Fünfte ist nach dem spektakulären Zwischenfall in Spielberg, als er bei 218 km/h von seiner M1 sprang, nun auch auf das neue Bremssystem von Brembo umgestiegen. «Für uns bei Yamaha ist es verpflichtend. In den ersten Runden war das Gefühl noch nicht großartig, aber sobald ich mehr gefahren bin, wurde es wirklich gut», erklärte Viñales. «Das Gefühl auf der Bremse ist sicher ein anderes, aber das Motorrad stoppt gut. Wir haben sehr eng mit Brembo zusammengearbeitet, wir haben einen guten Job gemacht und haben keine Probleme mehr.»

«Der Asphalt ist großartig», fand der Spanier. Die Unebenheiten stören ihn weniger als die Konkurrenz: «Im Vorjahr gab es mehr Bodenwellen, aber in diesem Jahr spürt man sie mehr. In Turn 3 ist zum Beispiel nur eine Welle, aber die ist sehr aggressiv. Auch in der Bremszone in Kurve 8, dort ist eine wirklich schlimme Welle, das Motorrad bewegt sich ziemlich. In den Kurven 9 und 10 ist es aber viel besser als im Vorjahr, auch in Turn 1, 3 oder 4. Für mich ist es kein Problem – so ist die Strecke, ich passe mich an und das war’s. Ich glaube, dass sie einen guten Job gemacht haben. Der Grip-Level ist sehr hoch.»

Misano, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,189 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,009 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,178

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

5. Lecuona, KTM, + 0,486

6. Rossi, Yamaha, + 0,543

7. Petrucci, Ducati, + 0,636

8. Binder, KTM, + 0,731

9. Oliveira, KTM, + 0,746

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,747

11. Dovizioso, Ducati, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,786

13. Rins, Suzuki, + 0,826

14. Zarco, Ducati, + 0,860

15. Mir, Suzuki, + 0,935

16. Smith, Aprilia, + 1,055

17. Miller, Ducati, + 1,179

18. Bagnaia, Ducati, + 1,211

19. Crutchlow, Honda, + 1,349

20. Bradl, Honda, + 1,442

21. Alex Márquez, Honda, + 1,617

22. Rabat, Ducati, + 1,734

Ergebnisse FP2 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,189 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,178 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

4. Lecuona, KTM, + 0,486

5. Rossi, Yamaha, + 0,543

6. Viñales, Yamaha, + 0,553

7. Petrucci, Ducati, + 0,636

8. Binder, KTM, + 0,731

9. Oliveira, KTM, + 0,746

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,747

11. Dovizioso, Ducati, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,786

13. Rins, Suzuki, + 0,826

14. Zarco, Ducati, + 0,860

15. Mir, Suzuki, + 0,935

16. Miller, Ducati, + 1,179

17. Bagnaia, Ducati, + 1,211

18. Smith, Aprilia, + 1,379

19. Bradl, Honda, + 1,442

20. Crutchlow, Honda, + 1,507

21. Alex Márquez, Honda, + 1,617

22. Rabat, Ducati, + 1,734

Ergebnisse FP1 MotoGP, Misano, 11.9.

1. Viñales, Yamaha, 1:32,198 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,550 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,751

4. Zarco, Ducati, + 0,983

5. Smith, Aprilia, + 0,1,046

6. Mir, Suzuki, + 1,299

7. Miller, Ducati, + 1,304

8. Crutchlow, Honda, + 1,340

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,371

10. Nakagami, Honda, + 1,456

11. Rossi, Yamaha, + 1,495

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,496

13. Binder, KTM, + 1,630

14. Dovizioso, Ducati, + 1,670

15. Alex Márquez, Honda, + 1,723

16. Rins, Suzuki, + 1,842

17. Petrucci, Ducati, + 1,903

18. Bagnaia, Ducati, + 1,956

19. Bradl, Honda, + 2,125

20. Lecuona, KTM, + 2,355

21. Rabat, Ducati, + 2,421

22. Oliveira, KTM, + 2,447