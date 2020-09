Jack Miller (Ducati/5.): «Viñales zeigt Besonderes»

Der Australier Jack Miller rettete die am Samstag in Misano Adriatico mit der Pramac-Ducati die Ehre der Roten aus Borgo Panigale mit Startplatz 5.

Pramac-Ducati-Ass Jack Miller war am Samstagnachmittag in Misano auf Rang 5 des Qualifyings 2 der schnellste Desmosedici-Fahrer. Der Aussie verlor aber schon 0,6 Sekunden auf den entfesselten Maverick Viñales, der ein Yamaha-Viererpaket anführte.

Auch knapp 10 km/h an Top-Speed-Vorteil gegenüber den Yamaha-Fahrern reichte am Ende für Miller und dessen starken Teamkollegen Francesco Bagnaia nicht aus, um die M1-Akteure über eine einzelne schnelle Runde in ernsthafte Probleme zu bringen. «Es war nicht schlecht, aber auch kein großartiger Tag», fasste «JackAss» zusammen. «Es war ein seltsamer Ausrutscher heute früh im FP3. Ich war auf einer anständigen Runde hinter Dovi. Ich habe die Bremse vielleicht etwas früher losgelassen.»

«Was den Hinterreifen betrifft, ist es nicht großartig. Ich habe im Sektor 1 versucht zwischen den Richtungswechsels aggressiv zu sein, es war aber nicht optimal. Dann habe ich im nächsten Stint versucht, dort mit mehr Kurvenspeed zu fahren, da war es besser. Es ist aber nicht ideal. Man benötigt den Support des Hinterreifens. Ich will auch meinen starken Bereich nutzen, das ist das Anbremsen. Es gab auch etwas Wind, es war nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es für die Yamaha war, ich bin noch nie eine gefahren.»

Zum bevorstehenden Rennen sagt Miller: «Ich will einen guten Start, ich stehe in der zweiten Reihe. Wir werden sehen.... Ich werde versuchen dran zu bleiben. In Jerez waren die Yamaha stark, hier ist der Abstand nicht so groß. Viñales war in der Lage, in der Quali etwas Besonderes zu zeigen. Aber ich glaube nicht, dass er das durchhalten kann. Ich denke nicht, dass hier im Rennen jemand große Probleme mit den Reifen haben wird. Es wird mehr verschiedene Reifenwahlen geben als bisher. Meine Pace war in Ordnung, aber nicht fantastisch. Wir müssen uns noch ein genaues Bild machen, der Soft- und der Hard-Hinterreifen arbeiten beide ganz gut.»

Ergebnisse Misano, 12.9., MotoGP, Q2:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,411 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:31,723

3. Quartararo, Yamaha, 1:31,791

4. Rossi, Yamaha, 1:31,877

5. Miller, Ducati, 1:32,052

6. Bagnaia, Ducati, 1:32,054

7. Rins, Suzuki, 1:32,090

8. Mir, Suzuki, 1:32,102

9. Dovizioso, Ducati, 1:32,184

10. Zarco, Ducati, 1:32,218

11. Pol Espargaró, KTM, 1:32,266

12. Oliveira, KTM, 1:32,323



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,295

14. Nakagami, Honda, 1:32,382

15. Petrucci, Ducati, 1:32,418

16. Binder, KTM, 1:32,534

17. Rabat, Ducati, 1:32,791

18. Lecuona, KTM, 1:32,838

19. Bradl, Honda, 1:32,915

20. Smith, Aprilia, 1:33,166

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,333