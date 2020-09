Franco Morbidelli (2.): «Das steigert den Wert noch»

0,312 sec fehlten Franco Morbidelli aus dem Team Petronas Yamaha in Misano zu seiner ersten MotoGP-Pole-Position. Von Startplatz 2 will er im Rennen am Sonntag noch «eine Schippe drauflegen».

Zum ersten Mal in der Geschichte der MotoGP-WM schafften es in einem Qualifying vier Yamaha-Fahrer auf die ersten vier Plätze. Werksfahrer Maverick Vinales fuhr in der Rekordzeit 1:31,411 min auf Pole-Position, ihm folgen die Petronas-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Quartararo sowie Teamkollege Valentino Rossi.

Um erstaunliche 0,312 sec konnte Vinales Morbidelli auf Platz 2 distanzieren. «In der ersten Reihe zu stehen, ist ein großartiges Gefühl», freute sich Morbidelli. «Dass mir das bei meinem Heim-GP gelang, steigert den Wert noch. Ich bin glücklich, wie wir in dieses Wochenende gestartet sind und wie die Arbeit läuft. Stück für Stück habe ich mich herangebissen und war im Qualifying deutlich näher dran, als in FP1. Ich hoffe, dass uns für Sonntag noch mehr Fortschritte gelingen.»

«Morbido» war in Spielberg in diesen schrecklichen Unfall mit Johann Zarco verwickelt, der für Vinales und Rossi leicht in einer Katastrophe hätte enden können – die beiden wurden nur um Zentimeter von den heranfliegenden Motorrädern verfehlt.

Sein letztes starkes Ergebnis hat Morbidelli vor dem Österreich-Doppelpack Anfang August als Dritter in Brünn erobert.

«Ich fühle mich dieses Jahr stark», unterstrich der WM-Elfte. «Ich fahre das zweite Jahr mit diesem Motorrad und habe mehr Erfahrung mit dem Team. Jetzt fühle ich mich wieder genauso gut, wie das in Brünn der Fall war. Misano ist mein Heim-GP, da will ich noch eine Schippe drauflegen.»

Ergebnisse Misano, MotoGP, Q2:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,411 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:31,723

3. Quartararo, Yamaha, 1:31,791

4. Rossi, Yamaha, 1:31,877

5. Miller, Ducati, 1:32,052

6. Bagnaia, Ducati, 1:32,054

7. Rins, Suzuki, 1:32,090

8. Mir, Suzuki, 1:32,102

9. Dovizioso, Ducati, 1:32,184

10. Zarco, Ducati, 1:32,218

11. Pol Espargaró, KTM, 1:32,266

12. Oliveira, KTM, 1:32,323

Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,295

14. Nakagami, Honda, 1:32,382

15. Petrucci, Ducati, 1:32,418

16. Binder, KTM, 1:32,534

17. Rabat, Ducati, 1:32,791

18. Lecuona, KTM, 1:32,838

19. Bradl, Honda, 1:32,915

20. Smith, Aprilia, 1:33,166

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,333