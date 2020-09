Johann Zarco: «Moto2 seither näher an MotoGP dran»

Lediglich drei Fahrer aus den Top-15 des ersten MotoGP-Rennens in Misano kommen nicht aus der Moto2-WM. Der zweifache Weltmeister Johann Zarco stellt der mittleren Hubraumklasse ein hervorragendes Zeugnis aus.

2010 wurde die Moto2-Klasse eingeführt, bis dahin waren die 250er die mittlere GP-Klasse. Bis Ende 2018 wurde mit 600er-Motoren von Honda gefahren, dann erfolgte die Umstellung auf die 765-ccm-Dreizylinder von Triumph.



Die Kategorie hat sich als hervorragende Schule für MotoGP erwiesen, im ersten Misano-GP platzierten sich zwölf ehemalige Moto2-Piloten in den Top-15. Lediglich der 41-jährige Valentino Rossi und der 34-jährige WM-Leader Andrea Dovizioso lernten ihr Handwerk noch auf dem 250er-Zweitakter. Und der WM-Dritte Jack Miller übersprang die Moto2-Klasse und stieg 2015 direkt von der Moto3- in die MotoGP-Klasse auf.

«Inzwischen kommen ja alle aus der Moto2-WM», meinte Johann Zarco, der als Einziger zwei Titel erobern konnte (2015 & 2016), zum Misano-Ergebnis. «Einige schaffen es schneller als andere, sich in der MotoGP-Klasse zu etablieren. Alex Marquez ist der Erste, der mit dem Triumph-Motor Weltmeister wurde, alle davor fuhren den 600er-Motor von Honda. Durch den Triumph-Motor ist Moto2 deutlich näher an MotoGP dran, dafür wurde der Abstand zwischen Moto3 und Moto2 größer. In Moto2 lernt man sehr viel für MotoGP, man muss alles geben, um es aufs Podium zu schaffen. So läuft es heute auch in MotoGP. Wenn du nicht perfekt auf der Höhe bist und Fehler machst, dann verliert du sehr viel – du musst immer dein Bestes geben. Moto2 ist eine großartige Kategorie, weil der Level so hoch ist.»

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 42:02,272 (=162,8 km/h)

2. Bagnaia, Ducati, + 2,217 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,290

4. Rossi, Yamaha, + 2,643

5. Rins, Suzuki, + 4,044

6. Viñales, Yamaha, + 5,383

7. Dovizioso, Ducati, + 10,358

8. Miller, Ducati, + 11,155

9. Nakagami, Honda, + 10,839 (eine Position zurückversetzt)

10. Pol Espargaró, KTM, +12,030

11. Oliveira, KTM, + 12,376

12. Binder, KTM, + 12,405

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,142

14. Lecuona, KTM, + 19,914

15. Zarco, Ducati, + 20,152

16. Petrucci, Ducati, + 22,094

17. Alex Márquez, Honda, + 22,473

18. Bradl, Honda, + 37,856

19. Smith, Aprilia, + 1:18,831 min



Fahrer-WM nach 6 von 14 Rennen: 1. Dovizioso, 76 Punkte. 2. Quartararo 70. 3. Miller 64. 4. Mir 60. 5. Viñales 58. 6. Rossi 58. 7. Morbidelli 57. 8. Binder 53. 9. Nakagami 53. 10. Oliveira 48. 11. Pol Espargaró 41. 12. Rins 40. 13. Zarco 31. 14. Bagnaia 29. 15. Petrucci, 25.



Konstrukteurs-WM nach 6 von 14 Rennen: 1. Yamaha, 113 Punkte. 2. Ducati 107. 3. KTM 88. 4. Suzuki 73. 5. Honda 53. 6. Aprilia 23.