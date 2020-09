Alex Rins (Suzuki): Mehr Power auf die Gänge

Auch beim offiziellen Test der MotoGP-Asse in Misano am Dienstag befanden sich die Suzuki-Fahrer im Vorderfeld. Alex Rins zeigt sich zufrieden und hat auch den WM-Kampf noch nicht abgeschrieben.

Suzuki-Ecstar-Werkspilot Alex Rins durfte sich am Dienstag beim offiziellen MotoGP-Test auf dem World Circuit Marco Simoncelli in Misano Adriatico in der Addition der beiden Sessions von Vor- und Nachmittag auf Rang 5 notieren lassen. Der Katalane büßte aber auf seinen entfesselten Landsmann Maverick Viñales bereits 0,6 Sekunden ein.

«Es war ein guter Tag, ehrlich», stellt Rins fest. «Wir haben neue Teile probiert. Einiges war bei der Elektronik, einiges bei der Schwinge. Dazu hatten wir etwas neues bei der Dämpfung zu checken. Alles waren super schnell. Der Rhythmus war super schnell heute, schneller als am Wochenende. Das kann vom Reifenabrieb auf dem Asphalt kommen.»

Rins, der am Sonntag im Finish von seinem heranstürmenden Teamkollegen Joan Mir verdrängt wurde, erklärt zudem: «Wir sind recht gut bei der Musik. Ich habe auch eine kleine Modifikation am Bike probiert, um zu checken, ob ich mit meinen Unterarmen Probleme bekommen. Es war aber kein Problem.»

«Bei der Elektronik kann man sich immer verbessern. Wir haben ein wenig an allen Bereichen gearbeitet, Motorbremse, Traktionskontrolle, Wheeliekontrolle und so weiter. Wir haben versucht, etwas mehr Leistung auf die Gänge zu legen."

Zur neuen Schwinge sagt Rins: «Sie bringt mehr Stabilität. Die Jungs checken nun die Daten und werden dann entscheiden, ob wir die Schwinge am Wochenende verwenden werden. Das Gefühl war sehr ähnlich. Es war jedenfalls ein positiver Test, ich konnte die selbe Rundenzeit fahren.»

Alex Rins liegt in der WM nach 6 von 14 Rwennen 35 Punkte hinter Leader Andrea Dovizioso. «In der WM ist noch nichts entschieden», stellte er heute fest.

Misano-Test, 15. September, kombiniert:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,532 min

2. Nakagami, Honda, 1:31,803

3. Zarco, Ducati, 1:31,899

4. Pol Espargaró, KTM, 1:32,054

5. Rins, Suzuki, 1:32,114

6. Mir, Suzuki, 1:32,162

7. Bagnaia, Ducati, 1:32,207

8. Dovizioso, Ducati, 1:32,290

9. Quartararo, Yamaha, 1:32,336

10. Binder, KTM, 1:32,453

11. Alex Márquez, Honda, 1:32,480

12. Miller, Ducati, 1:32,510

13. Oliveira, KTM, 1:32,529

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,535

15. Smith, Aprilia, 1:32,590

16. Petrucci, Ducati, 1:32,679

17. Rossi, Yamaha, 1:32,946

18. Rabat, Ducati, 1:33,306

Misano-Test, 15. September, Session 2:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,532 min

2. Nakagami, Honda, 1:31,803

3. Zarco, Ducati, 1:31,899

4. Rins, Suzuki, 1:32,114

5. Mir, Suzuki, 1:32,162

6. Pol Espargaró, KTM, 1:32,255

7. Quartararo, Yamaha, 1:32,336

8. Binder, KTM, 1:32,453

9. Alex Márquez, Honda, 1:32,480

10. Miller, Ducati, 1:32,510

11. Oliveira, KTM, 1:32,565

12. Smith, Aprilia, 1:32,590

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,650

14. Petrucci, Ducati, 1:32,679

15. Rossi, Yamaha, 1:32,946

16. Rabat, Ducati, 1:33,306

Misano-Test, 15. September, Session 1:

1. Pol Espargaró, KTM, 1:32,054 min

2. Mir, Suzuki, 1:32,182

3. Bagnaia, Ducati, 1:32,207

4. Rins, Suzuki, 1:32,233

5. Dovizioso, Ducati, 1:32,290

6. Nakagami, Honda, 1:32,298

7. Viñales, Yamaha, 1:32,319

8. Quartararo, Yamaha, 1:32,353

9. Zarco, Ducati, 1:32,445

10. Alex Márquez, Honda, 1:32,516

11. Oliveira, KTM, 1:32,529

12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,535

13. Miller, Ducati, 1:32,626

14. Petrucci, Ducati, 1:32,821

15. Binder, KTM, 1:32,857

16. Rossi, Yamaha, 1:32,946

17. Smith, Aprilia, 1:33,428

18. Rabat, Ducati, 1:33,460