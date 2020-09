Joan Mir (Suzuki): «Noch kein Titelanwärter»

Joan Mir mauserte sich mit drei Podestplätzen in den jüngsten vier MotoGP-Rennen zu einem Titelfavoriten. Der Suzuki-Werksfahrer selbst stapelt vor dem Catalunya-GP aber tief.

Seit seinem ersten MotoGP-Podest beim Österreich-GP in Spielberg hat sich Joan Mir im Spitzenfeld der Königsklasse festgesetzt: Rang 4 im Steiermark-GP (und Führungskilometer vor der roten Flagge), Platz 3 im ersten Misano-GP und Platz 2 in der Vorwoche beim Grand Prix der Emilia Romagna.

Damit arbeitete sich der Moto3-Weltmeister von 2017 bis auf vier Punkte an WM-Leader Andrea Dovizioso (Ducati) heran, der Suzuki-Werksfahrer liegt zur Halbzeit auf Gesamtrang 4. Trotzdem beteuerte er nun in Barcelona: «Ich fühle mich nicht als Titelanwärter, weil ich noch kein Rennen gewonnen habe. Ich bin also voll darauf fokussiert, mein erstes Rennen zu gewinnen. Um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, musst du Rennen gewinnen. Deshalb ist es wichtig, zunächst ein paar Rennen zu gewinnen, und dann erst an die Weltmeisterschaft zu denken», bekräftigte er.

In einer Sache sind sich alle Beteiligten einig: Die Konstanz wird der Schlüssel zum MotoGP-Titel 2020. «Es ist in dieser Saison sehr wichtig, sich zu 100 Prozent auf die Konstanz zu konzentrieren. Ich glaube, jeder von uns wusste das, aber aus irgendwelchen Gründen schaffen wir es nicht, das umzusetzen», schmunzelte der 23-jährige Spanier. «Es stimmt, dass wir diese Konstanz jetzt gefunden haben, und darüber bin ich sehr glücklich – allerdings erst in den letzten vier Rennen. Es liegen auch noch viele Rennen vor uns. Da wird es wichtig, so konkurrenzfähig wie jetzt zu sein. Darauf haben wir hier in Barcelona eine gute Chance», ergänzte er.

Für den Suzuki-Werksfahrer entscheidend: «Für uns ist es wichtig, die Qualifyings zu verbessern, was unsere Schwäche ist. Ich glaube zwar nicht, dass unser Qualifying so schlecht ist wie in Misano, aber wir können es besser. Um immer um den Sieg kämpfen zu können, brauchen wir mehr. Wir müssen in der ersten oder maximal in der zweiten Startreihe losfahren, um noch konstanter zu sein.»



Zur Erinnerung: Am vergangenen Sonntag fuhr Mir von Startplatz 11 noch auf das Podium.

Wenn das Qualifying die Schwäche ist, was macht die GSX-RR dann besser als die Konkurrenz?



«Im letzten Rennen konnte ich die Yamaha von Fabio ein bisschen studieren, auch Pol und ein paar andere Bikes. Denn wir waren alle sehr nahe beisammen in Sachen Renn-Pace. Da kannst du dann sehen, wo du besser bist und wo nicht. Ich konnte am Ende des Rennens feststellen, dass die Linien, die Fabio fuhr, meinen sehr ähnlich waren. Es sieht also so aus, als wären die Yamaha und die Suzuki ziemlich ähnlich. Bei KTM sind die Linien dagegen komplett anders, sie bremsen wahrscheinlich ein bisschen später, also mehr wie die Ducati. Ich glaube, dass wir ein großartiges Paket haben. Klar, wir haben – wie alle – einige Bereiche, wo das Motorrad Mühe hat. Aber wir haben ein Bike, das im Moment sehr ausgeglichen ist», lautete das Fazit von Mir.

Fahrer-WM nach 7 von 14 Rennen:

1. Dovizioso 84 Punkte. 2. Quartararo 83. 3. Viñales 83. 4. Mir 80. 5. Morbidelli 64. 6. Miller 64. 7. Nakagami, 63. 8. Oliveira 59. 9. Rossi 58. 10. Pol Espargaró 57. 11. Binder 53. 12. Rins 44. 13. Zarco 36. 14. Petrucci 31. 15. Bagnaia 29. 16. Alex Márquez 24. 17. Aleix Espargaró 18. 18. Lecuona 15. 19. Smith 11. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 7 von 14 Rennen:

1. Yamaha 138 Punkte. 2. Ducati 115. 3. KTM 104. 4. Suzuki 93. 5. Honda 63. 6. Aprilia 26.

Ergebnis Catalunya-GP, FP1, 25.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:40,431 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,430 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,629

4. Viñales, Yamaha, + 0,674

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,764

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,788

7. Rins, Suzuki, + 0,885

8. Rossi, Yamaha, + 1,105

9. Crutchlow, Honda, + 1,118

10. Oliveira, KTM, + 1,161

11. Nakagami, Honda, + 1,178

12. Zarco, Ducati, + 1,194

13. Lecuona, KTM, + 1,209

14. Smith, Aprilia, + 1,212

15. Bagnaia, Ducati, +1,359

16. Pol Espargaró, + 1.402

17. Bradl, Honda, + 1,538

18. Miller, Ducati, + 1,595

19. Petrucci, Ducati, + 1,628

20. Alex Márquez, Honda, + 1,630

21. Binder, KTM, + 1,904

22. Rabat, Ducati, + 2,561