Valentino Rossi (Yamaha/10.): «Es war ein Schock»

Die Bedingungen in Montmeló gestalteten sich am Freitag schwierig für die MotoGP-Asse: Zu den Grip-Problemen kam der Wind. Valentino Rossi hat trotz allem ein gutes Gefühl auf seiner Yamaha.

«Wenn du auf die Strecke gehst, dann ist es wirklich ein Schock, vor allem nach Misano», gestand Valentino Rossi nach dem ersten Trainings-Tag auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya». «Denn in Misano hat man viel Grip, hier ist es viel, viel weniger. Das ist für alle schwierig. Aber das ist Barcelona, hier ist es immer so. Trotzdem mag ich die Strecke sehr.»

Daher kam unter anderem bei Ducati auch Kritik an der Reifenauswahl von Michelin auf. «Die Reifen wurden ausgewählt, um hier im Juni zu fahren. Aber jetzt haben wir Ende September», bestätigte «Vale». «Bei Michelin ist zu hören, dass es ihrer Meinung nach Ende September in Barcelona wie im Juni ist. Aber diesen Eindruck habe ich nicht, für mich fühlt es sich auch draußen eher so an, als hätten wir Ende September», lachte er. «Ich glaube, dass Michelin nicht die Zeit hatte, um die Reifenauswahl anzupassen. Also muss man sich mit denen abfinden, die zur Verfügung stehen. Aber wir haben alle Schwierigkeiten damit.»

Trotzdem gibt sich der «Dottore» zuversichtlich: «Ich bin nur auf Platz 10 in der kombinierten Zeitenliste, aber mein Gefühl ist besser, meine Pace ist recht gut. Natürlich müssen wir noch arbeiten, es ist etwas schwierig, das Motorrad zu kontrollieren. Man muss auf eine andere Weise fahren, weil das Hinterrad stark slidet. Ich fühle mich aber gut mit dem Motorrad.»

Ein Punkt, den es für den Catalunya-GP noch zu klären gilt: «Die Reifenwahl ist noch sehr offen, Medium oder Soft ist möglich. Jetzt ist es noch ein bisschen früh, um es zu verstehen, da brauchen wir noch mehr Runden. Wir hoffen, dass sich die Streckenverhältnisse verbessern und es bis Sonntag trocken bleibt. Wenn das Wetter so bleibt, dann glaube ich, dass wir am Sonntag etwas mehr Grip haben können», hofft der 41-Jährige.

Erschwerend hinzu kam am Freitag der teils starke Wind: «Die Bedingungen waren heute wirklich schwierig. Es gab Windböen, die im Kurvenausgang der letzten Kurve etwas seitlich daherkamen. Das war auch ziemlich angsteinflößend, das war recht gefährlich, weil sich das Motorrad bei hoher Geschwindigkeit stark bewegt hat», schilderte der neunfache Weltmeister. «Aber es sieht so aus, als würde der Wind morgen nachlassen. Es ist schwer zu sagen, ob diejenigen, die heute vorne sind, auch am Sonntag vorne sein werden. Denn bis dahin verändern sich viele Dinge.»

MotoGP, Catalunya-GP, kombinierte Zeitenliste 25.9.

1. Morbidelli, Yamaha, 1:39,789 min

2. Zarco, Ducati, + 0,109 sec

3. Binder, KTM, + 0,219

4. Viñales, Yamaha, + 0,419

5. Nakagami, Honda, + 0,623

6. Quartararo, Yamaha, + 0,642

7. Mir, Suzuki, + 0,652

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,685

9. Alex Márquez, Honda, + 0,689

10. Rossi, Yamaha, + 0,713

11. Rins, Suzuki, + 0,749

12. Miller, Ducati, + 0,837

13. Crutchlow, Honda, + 0,965

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,002

15. Dovizioso, Ducati, + 1,072

16. Lecuona, KTM, + 1,082

17. Oliveira, KTM, + 1,239

18. Smith, Aprilia, + 1,306

19. Bradl, Honda, + 1,471

20. Bagnaia, Ducati, + 1,548

21. Rabat, Ducati, + 1,884

22. Petrucci, Ducati, + 2,270