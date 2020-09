Brad Binder (KTM/3.): Der neue Zauberlehrling

Wie Fabio Quartararo in der Saison 2019 hat auch Rookie Brad Binder mit der Red Bull-KTM das MotoGP-Handwerk im Handumdrehen gelernt.

Nach zwei Auftritten in Misano gastiert der GP-Zirkus an diesem Wochenende mit einem MotoGP-Einzel-Event auf dem Circuit Catalunya-Barcelona. Brad Binder landete am Vormittag mit 1,9 sec Rückstand nur an 21. Position, doch im FP2 schaffte der Brünn-Sieger und Red Bull-KTM-Werkspilot den erstaunlichen Sprung auf den dritten Platz.

«Das FP2 war gut, aber in der Früh war es wirklich schwierig. Ich habe mich im ersten Run am Vormittag nicht so schlecht gefühlt, aber im zweiten und dritten Outing ist es mir nicht gelungen, den Hinterradreifen richtig auf Betriebstemperatur zu bringen. Es war ziemlich kühl und es kam mir vor, als würde ich auf Eis fahren», schilderte der 25-jährige Südafrikaner, der als Rookie in dieser Saison immer wieder für Furore sorgt.

«Im zweiten Training habe ich frische Reifen aufziehen lassen, damit fühlte ich mich viel, viel besser. Ich habe am Nachmittag deutlich mehr Vertrauen zum Motorrad gefunden. Generell scheint die KTM hier in Montmeló recht gut zu funktionieren. Aber es ist recht schwierig, denn der Grip bleibt hier nicht sehr stabil. Anfangs ist er sehr gering… Deshalb wird es morgen wichtig sein, einen Long-run zu fahren und herauszufinden, wie sich die Reifen über eine längere Distanz verhalten und wann die Haftung nachlässt», berichtete Binder, der am Sonntag im zweiten Misano-GP gleich zwei Rennstürze fabriziert hat.

«Es ist wichtig, dass ich mit viel Selbstvertrauen ins Rennen gehen kann. Ich war heute früh auf dieser Strecke erstmals mit einem MotoGP-Bike unterwegs, wir werden also auch morgen noch einiges zu tun haben. Als Rookie ist es im FP1 immer mühsam, alles gleich richtig zu verstehen. Aber am Nachmittag hat sich wir bereits einiges gut zusammengefügt.»

«Es war schon letzte Woche angenehm am Freitag mit Platz 6 ins Wochenende gestartet, denn bei einigen Rennen lagen wir am Freitag weit zurück. Jetzt ist es unser Ziel, ein gutes Qualifying hin zulegen und zuerst im FP3 direkt ins Q2 zu kommen.»

Warum findet sich Neuling Brad Binder im MotoGP-Geschäft bereits so prächtig zurecht? «Ja, heute ist es mir gelungen, meine Aufgaben gut zu erledigen. Das stimmt. Normal war der Freitag für uns in diesem Jahr oft wirklich mühselig. Bisher läuft alles gut. Aber wir haben morgen noch viel Arbeit zu erledigen», meint der Moto2-Vizeweltmeister.

MotoGP, Catalunya-GP, kombinierte Zeitenliste 25.9.

1. Morbidelli, Yamaha, 1:39,789 min

2. Zarco, Ducati, + 0,109 sec

3. Binder, KTM, + 0,219

4. Viñales, Yamaha, + 0,419

5. Nakagami, Honda, + 0,623

6. Quartararo, Yamaha, + 0,642

7. Mir, Suzuki, + 0,652

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,685

9. Alex Márquez, Honda, + 0,689

10. Rossi, Yamaha, + 0,713

11. Rins, Suzuki, + 0,749

12. Miller, Ducati, + 0,837

13. Crutchlow, Honda, + 0,965

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,002

15. Dovizioso, Ducati, + 1,072

16. Lecuona, KTM, + 1,082

17. Oliveira, KTM, + 1,239

18. Smith, Aprilia, + 1,306

19. Bradl, Honda, + 1,471

20. Bagnaia, Ducati, + 1,548

21. Rabat, Ducati, + 1,884

22. Petrucci, Ducati, + 2,270

MotoGP, Catalunya-GP, FP2, 25.9.

1. Morbidelli, Yamaha, 1:39,789 min

2. Zarco, Ducati, + 0,109 sec

3. Binder, KTM, + 0,219

4. Viñales, Yamaha, + 0,419

5. Nakagami, Honda, + 0,623

6. Mir, Suzuki, + 0,652

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,685

8. Alex Márquez, Honda, + 0,689

9. Rossi, Yamaha, + 0,713

10. Rins, Suzuki, + 0,749

11. Miller, Ducati, + 0,837

12. Crutchlow, Honda, + 0,965

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,002

14. Quartararo, Yamaha, 1,071

15. Lecuona, KTM, + 1,082

16. Oliveira, KTM, + 1,239

17. Smith, Aprilia, + 1,306

18. Dovizioso, Ducati, + 1,335

19. Bradl, Honda, + 1,471

20. Bagnaia, Ducati, + 1,548

21. Rabat, Ducati, + 1,884

22. Petrucci, Ducati, + 2,468

Ergebnis Catalunya-GP, FP1, 25.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:40,431

2. Dovizioso, Ducati, + 0,430

3. Mir, Suzuki, + 0,629

4. Viñales, Yamaha, + 0,674

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,764

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,788

7. Rins, Suzuki, + 0,885

8. Rossi, Yamaha, + 1,105

9. Crutchlow, Honda, + 1,118

10. Oliveira, KTM, + 1,161

11. Nakagami, Honda, + 1,178

12. Zarco, Ducati, + 1,194

13. Lecuona, KTM, + 1,209

14. Smith, Aprilia, + 1,212

15. Bagnaia, Ducati, +1,359

16. Pol Espargaró, + 1.402

17. Bradl, Honda, + 1,538

18. Miller, Ducati, + 1,595

19. Petrucci, Ducati, + 1,628

20. Alex Márquez, Honda, + 1,630

21. Binder, KTM, + 1,904

22. Rabat, Ducati, + 2,561

Moto 3, Catalunya-GP, kombinierte Zeitenliste 25.9.

1. Raul Fernandez, KTM, 1:48,853 min

2. Masia, Honda, + 0,281 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,390

4. Arbolino, Honda, + 0,409

5. Darryn Binder, KTM, + 0,565

6. McPhee, Honda, + 0,607

7. Arenas, KTM, + 0,696

8. Antonelli, Honda, + 0,725

9. Tatay, KTM, + 0,758

10. Toba, KTM, + 0,773



Ferner:

19. Baltus, KTM, + 1,357

25. Dupasquier, KTM, + 1,729

30. Kofler, KTM, + 2,251