Catalunya-GP, FP2: Morbidelli vor Zarco und Binder

Der schnellste MotoGP-Pilot war am Freitag in Montmeló Franco Morbidelli. Hinter dem Petronas-Yamaha-Piloten reihten sich Johann Zarco und Brad Binder ein. Valentino Rossi – hinter Alex Márquez – auf Platz 10.

Als das FP2 der MotoGP-Klasse um 14.10 Uhr begann, schien zwar die Sonne über dem 4,6 km langen «Circuit de Barcelona-Catalunya», der Wind nahm aber sogar noch etwas zu. Die Temperaturen waren in Montmeló nur auf 22 Grad geklettert. Auf dem Asphalt wurden immerhin 33 Grad gemessen.

Die 45-minütige Session begann mit einem technischen Problem für Rookie Alex Márquez, der seine Repsol-Honda nach nur einer Runde in der Box abstellte und auf sein zweites Motorrad wechselte.

Nach zehn Minuten lag Franco Morbidelli in 1:40,573 min auf Platz 1. Damit schob er sich auch schon auf den zweiten Rang der kombinierten Zeitenliste nach vorne. Zur Erinnerung: Die Vormittagsbestzeit setzte im FP1 sein Petronas-Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo in 1:40,431 min.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder übernahm 0,228 sec hinter «Franky» den zweiten Rang des FP2-Klassements. Sein Teamkollege Pol Espargaró reihte sich auf Platz 3 ein (+ 0,263 sec). HRC-Ersatzmann Stefan Bradl schien zwischenzeitlich sogar auf Rang 8 (+ 0,964 sec) auf.

Es war eine knappe Viertelstunde vergangen, als Johann Zarco in Kurve 5 über das Vorderrad stürzte. Die Top-10 der kombinierten Zeitenliste zu diesem Zeitpunkt: Quartararo, Morbidelli, Binder, Pol Espargaró, Rins, Dovizioso, Viñales, Rossi, Mir und Aleix Espargaró. Bradl auf Platz 13.

Nach 20 Minuten rutsche Morbidelli in Kurve 10 aus, Bradl stürzte dagegen in Turn 2.



Das Tech3-KTM-Duo Miguel Oliveira und Iker Lecuona war unterdessen im Synchronflug auf der Strecke unterwegs. Wie der Großteil des Feldes setzten auch die beiden für die längeren Runs auf die Reifenkombination Medium – Medium. WM-Leader Andrea Dovizioso schien sich dagegen nur auf den weichen Reifen wohlzufühlen.

Als noch 12 Minuten auf der Uhr standen, verbesserte sich Zarco auf Platz 8, in der kombinierten Zeitenliste reichte es aber noch nicht für den Sprung in die Top-10.

In den finalen zehn Minuten ging Mir als Erster auf Zeitenjagd, der Suzuki-Werksfahrer übernahm vorläufig Rang 2 hinter Morbidelli. Den Platz machte ihm aber Rossi gleich im nächsten Umlauf streitig, er blieb nur 0,002 sec hinter seinem VR46-Schüler.



Mir schraubte seine Zeit aber Runde für Runde nach unten und setzte sich an die Spitze des FP2, allerdings blieb er in der kombinieren Zeitenliste noch 0,010 sec hinter Quartararo.



Alex Márquez machte dann einen Sprung auf Platz 2 (+ 0,037 sec), wurde dann aber von seinem Markenkollegen Takaaki Nakagami auf Rang 3 verdrängt.

Drei Minuten vor Ende setzte Brad Binder in 1:40,008 sec eine neue Richtzeit.



Lecuona stürzte in Kurve 12, die gelben Flaggen zwangen unter anderen Zarco und Morbidelli dazu, ihre schnellen Runden abzubrechen.



Viñales schob sich dann vorläufig auf Platz 2, aber Morbidelli legte noch eine neue Bestzeit nach: 1:39,789 min. Zarco blieb dann in 1:39,898 min als Zweiter ebenfalls unter der Marke von 1:40 min.

In den Top-10 verbesserte einzig Quartararo seine Zeit im Vergleich zum Vormittag nicht. Er hatte in der Schlussphase offensichtlich ein Problem an seiner M1 und schaffte keine Zeitattacke mehr. Ebenfalls ein Problem hatte Alex Rins mit seiner GSX-RR.

MotoGP, Catalunya-GP, kombinierte Zeitenliste 25.9.

1. Morbidelli, Yamaha, 1:39,789 min

2. Zarco, Ducati, + 0,109 sec

3. Binder, KTM, + 0,219

4. Viñales, Yamaha, + 0,419

5. Nakagami, Honda, + 0,623

6. Quartararo, Yamaha, + 0,642

7. Mir, Suzuki, + 0,652

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,685

9. Alex Márquez, Honda, + 0,689

10. Rossi, Yamaha, + 0,713

11. Rins, Suzuki, + 0,749

12. Miller, Ducati, + 0,837

13. Crutchlow, Honda, + 0,965

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,002

15. Dovizioso, Ducati, + 1,072

16. Lecuona, KTM, + 1,082

17. Oliveira, KTM, + 1,239

18. Smith, Aprilia, + 1,306

19. Bradl, Honda, + 1,471

20. Bagnaia, Ducati, + 1,548

21. Rabat, Ducati, + 1,884

22. Petrucci, Ducati, + 2,270

Moto 3, Catalunya-GP, kombinierte Zeitenliste 25.9.

1. Raul Fernandez, KTM, 1:48,853 min

2. Masia, Honda, + 0,281 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,390

4. Arbolino, Honda, + 0,409

5. Darryn Binder, KTM, + 0,565

6. McPhee, Honda, + 0,607

7. Arenas, KTM, + 0,696

8. Antonelli, Honda, + 0,725

9. Tatay, KTM, + 0,758

10. Toba, KTM, + 0,773



Ferner:

19. Baltus, KTM, + 1,357

25. Dupasquier, KTM, + 1,729

30. Kofler, KTM, + 2,251