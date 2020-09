Warum Danilo Petrucci (Ducati) am Freitag Letzter war

Außer Johann Zarco landeten alle Ducati am MotoGP-Freitag in Catalunya auf den Plätzen 15 bis 22. Werksfahrer Danilo Petrucci beendete den ersten Tag auf dem enttäuschenden letzten Rang, hatte aber eine Begründung parat.

Die MotoGP-Saison 2020 von Ducati-Pilot Danilo Petrucci verläuft alles andere als Zufriedenstellend, denn der Italiener kam bisher nicht über einen siebten Platz hinaus, in der Gesamtwertung belegt er nur den 14. Rang. In den Freien Trainings am Freitag wurde Petrux 22. Und Letzter, ihm fehlten über zwei Sekunden auf Spitzenreiter Franco Morbidelli. Doch der Mugello-Sieger des Jahres 2019 hatte eine Begründung für das schlechte Ergebnis am ersten Tag in Barcelona.

«Es war ein sehr anstrengender und schwieriger Tag und es war nicht einfach zu fahren. Wir hatten erwartet, dass wir am Nachmittag mehr Probleme bekommen würden, deshalb haben wir uns dazu entschieden, keinen weichen Reifen zu montieren, denn wir wissen, dass es der einzige Reifen ist, der bei den Temperaturen funktioniert. Wir haben ihn uns für später aufbewahrt», betonte der Italiener am Freitagabend.

«Wir mussten erst verstehen, in welche Richtung wir arbeiten müssen, um etwas mehr Grip und Stabilität zu finden», sagte Petrucci und fügte hinzu: «Wir sind dann einen risikoreichen Weg gegangen, aber der Wind war zu stark, deshalb sind wir umgekehrt und wir haben das Bike in eine andere Richtung verändert. Mit dem Medium-Reifen war es sehr schwierig, aber das war nicht so schlimm für uns, denn wir wissen, dass nur der weiche Reifen funktioniert. Das positive ist, dass wir nach dem Training wissen, welchen Weg wir in FP3 gehen müssen.»

Am Samstag hat der 29-jährige Ducati-Fahrer einen Berg Arbeit vor sich. «Wir wissen, dass unser Bike sehr sensibel auf Wind reagiert und am Freitag war es wie auf Phillip Island, es war sehr gefährlich zu fahren. Dennoch müssen wir unsere Kurvengeschwindigkeit verbessern und etwas mehr Grip finden. Am Freitagnachmittag bin ich gute Zeiten gefahren, natürlich nicht so gut, um das Rennen anzuführen aber auch nicht, um Letzter zu sein.»

MotoGP, Catalunya-GP, kombinierte Zeitenliste 25.9.

1. Morbidelli, Yamaha, 1:39,789 min

2. Zarco, Ducati, + 0,109 sec

3. Binder, KTM, + 0,219

4. Viñales, Yamaha, + 0,419

5. Nakagami, Honda, + 0,623

6. Quartararo, Yamaha, + 0,642

7. Mir, Suzuki, + 0,652

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,685

9. Alex Márquez, Honda, + 0,689

10. Rossi, Yamaha, + 0,713

11. Rins, Suzuki, + 0,749

12. Miller, Ducati, + 0,837

13. Crutchlow, Honda, + 0,965

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,002

15. Dovizioso, Ducati, + 1,072

16. Lecuona, KTM, + 1,082

17. Oliveira, KTM, + 1,239

18. Smith, Aprilia, + 1,306

19. Bradl, Honda, + 1,471

20. Bagnaia, Ducati, + 1,548

21. Rabat, Ducati, + 1,884

22. Petrucci, Ducati, + 2,270