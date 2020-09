Aleix Espargaró (Aprilia/14.): Kritisches Grip-Niveau

Aprilia-Aushängeschild Aleix Espargaró war mit dem ersten MotoGP-Trainingstag bei seinem Heimrennen in Barcelona zufrieden, macht sich aber über die Begleitumstände große Sorgen.

Aleix Espargaró ließ sich am Freitag zum Auftakt des MotoGP-Wochenendes von Barcelona die 14. Zeit notieren. Der erfahrene Katalane war am Vormittag noch starker Fünfter, zu diesem Zeitpunkt waren aber die Zeitabstände im Feld deutlich größer als am Nachmittag. Und Espargaró wurde auf seiner letzten schnellen Runde aufgehalten.

«Es war ein schwieriger, aber kein schlechter Tag», stellt der 31-Jährige fest. «Ich fühle mich hier gut, ich habe das Layout der Piste genossen. Der Grip ist hier aber sehr, sehr schlecht, vor allem im Vergleich zu Misano, wo die Haftung jetzt sehr gut ist. Die ersten Runden in FP1 waren kritisch, jeder dachte, dass die Reifen nicht arbeiten. Es war gefährlich zu stürzen, trotz der Elektronik, die wir alle zur Verfügung haben.»

Der Wahl-Andorraner erklärt: «Es war recht ruhig heute. Leider Die funktionieren die härteren Reifen nicht gut. Mit dem Soft-Reifen ging es dann gut, ich war viel schneller. Im letzten Sektor hatte ich dann eine gelbe Flagge fünf Minuten vor dem Ende. Die Pace ist nicht schlecht. Ich werde am Samstag Gas geben und versuchen, in das Q2 zu kommen.»

Dazu kommen die äußeren Verhältnisse: «Der Wind war kritisch. Das Bike hat sich sehr stark bewegt auf der Geraden. Alle sagen, es war kühler als in Misano, aber da stimme ich nicht ganz zu. Der Asphalt hatte auch hier heute 40 Grad. Die Traktion funktioniert nicht. Ich habe meinem Spezialisten gesagt, er soll das Niveau der Traktionskontrolle hochschrauben. Wir sind dann im Vergleich zu Misano um fünf Stufen nach oben gegangen. Es war gefährlich, auch mit dem MotoGP-Bike hier einen Highsider zu produzieren. Mein Michelin-Mann hat gesagt, alle Fahrer sagen das gleiche über die Unruhe in den Bikes.»

«Auch der Spritverbrauch ist sehr hoch», verriet der Spanier. «Die Rundenzeiten bauen zudem stark ab, wir müssen analysieren, wie wir die letzten zehn Runden überstehen werden, es wird sehr kritisch. Die Rundenzeiten werden um 1,5 Sekunden langsamer. Im Misano habe ich meine schnellste Runde im 17. Umlauf gefahren. Ich hoffe, dass es am Samstag mit mehr Gummiabrieb auf dem Apshalt und mit weniger Wind besser wird.»

MotoGP, Catalunya-GP, FP2, 25.9.

1.Morbidelli, Yamaha, 1:39,789 min

2. Zarco, Ducati, + 0,109 sec

3. Binder, KTM, + 0,219

4. Viñales, Yamaha, + 0,419

5. Nakagami, Honda, + 0,623

6. Mir, Suzuki, + 0,652

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,685

8. Alex Márquez, Honda, + 0,689

9. Rossi, Yamaha, + 0,713

10. Rins, Suzuki, + 0,749

11. Miller, Ducati, + 0,837

12. Crutchlow, Honda, + 0,965

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,002

14. Quartararo, Yamaha, 1,071

15. Lecuona, KTM, + 1,082

16. Oliveira, KTM, + 1,239

17. Smith, Aprilia, + 1,306

18. Dovizioso, Ducati, + 1,335

19. Bradl, Honda, + 1,471

20. Bagnaia, Ducati, + 1,548

21. Rabat, Ducati, + 1,884

22. Petrucci, Ducati, + 2,468

Ergebnis Catalunya-GP, FP1, 25.9.

1.Quartararo, Yamaha, 1:40,431

2. Dovizioso, Ducati, + 0,430

3. Mir, Suzuki, + 0,629

4. Viñales, Yamaha, + 0,674

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,764

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,788

7. Rins, Suzuki, + 0,885

8. Rossi, Yamaha, + 1,105

9. Crutchlow, Honda, + 1,118

10. Oliveira, KTM, + 1,161

11. Nakagami, Honda, + 1,178

12. Zarco, Ducati, + 1,194

13. Lecuona, KTM, + 1,209

14. Smith, Aprilia, + 1,212

15. Bagnaia, Ducati, +1,359

16. Pol Espargaró, + 1.402

17. Bradl, Honda, + 1,538

18. Miller, Ducati, + 1,595

19. Petrucci, Ducati, + 1,628

20. Alex Márquez, Honda, + 1,630

21. Binder, KTM, + 1,904

22. Rabat, Ducati, + 2,561