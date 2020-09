Lin Jarvis: «Hoffentlich sind Rossi-Fans 2021 dabei»

Yamaha-Renndirekor Lin Jarvis ist nach der Vertragsunterzeichnung von Valentino Rossi aus vielen Gründen erleichtert.

Es war seit Donnerstag ein offenes Geheimnis, dass Yamaha, Petronas und Valentino Rossi die Zusammenarbeit im Petronas-SRT-Team am Samstag oder Sonntag in Catalina verlautbaren würden. Heute nach dem FP3 haben sich Petronas und Yamaha zu Wort gemeldet und den Transfer bestätigt. «Wir sind hoch erfreut, dass Valentino ein weiteres Jahr in der MotoGP bleiben wird», versicherte Lin Jarvis, Managing Direktor von Yamaha Motor Racing. «Und wir sich überzeugt, dass die Fans dieses Sports dieses Gefühl und diese Meinung teilen. Ein substanzieller Anteil der MotoGP-Fan-Basis ist mit Valentino aufgewachsen und hat seine komplette GP-Laufbahn seit 1996 verfolgt.»

«Diese laufende und letzte Saison im Factory Yamaha Team ist seine 25. in der Motorrad-Weltmeisterschaft und seine 15. bei Yamaha. Wir haben Valentino schon im Winter zugesichert, dass er mit einem Werksvertrag für 2021 bei uns bleiben kann, dass ihm Yamaha den vollen Support geben und ihm eine Werks-YZR-M1 bei Petronas anbieten würde. Am Ende haben wir uns für genau diese Lösung entschieden», ergänzte Jarvis. «Ich habe schon zu einem früheren Zeitpunkt erklärt, dass diese von der Covid-19-Seuche beeinflusste Saison nicht der richtige Zeitpunkt für einen Rücktritt eines legendären Sportlers wie Valentino sein würde. Valentino war immer so beliebt bei den Fans auf der ganzen Welt. Deshalb ist es großartig, dass er sich zu einer weiteren Saison entschlossen hat. Hoffentlich werden ihm 2021 Auftritte auf den Rennstrecken in aller Welt ermöglicht, damit die Fans den 'GOAT' (Greatest of all Time, Anm. der Red.) von den Tribünen aus bewundern und beobachten können.»

Jarvis bedankte sich auch beim Management des Petronas Yamaha Sepang Racing Teams für den Enthusiasmus und die vorbildliche Zusammenarbeit bei der Verpflichtung des 115-fachen GP-Siegers und neunfachen Weltmeisters. «Das ist immer noch ein recht junges MotoGP-Team, aber sie sind sehr professionelle und seriöse Wettkämpfer, wenn es um Rennsiege und Ränge an der Tabellenspitze geht. Wir haben keine Zweifel, dass sich Valentino bei dieser Mannschaft wohl fühlen und auf seinem besten Niveau fahren wird.»

Ergebnis nach FP3 Catalunya, MotoGP, 26.9.:

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,418

2. Viñales, Yamaha, + 0,044 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,089

4. Petrucci, Ducati, + 0,284

5. Zarco, Ducati, + 0,291

6. Pol Espargaró, KTM, + 0,338

7. Morbidelli, Yamaha, + 0356

8. Rossi, Yamaha, + 0,418

9. Binder, KTM, + 0,423

10. Mir, Suzuki, +0,444

11. Bagnaia, Ducati, + 0,479

12. Miller, Ducati, + 0,501

13. Dovizioso, Ducati, + 0,545

14. Rins, Suzuki, + 0,598

15. Nakagami, Honda, + 0,605

16. Crutchlow, Honda, + 0,653

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,715

18. Smith, Aprilia, + 0,808

19. Alex Márquez, Honda, + 0,865

20. Rabat, Ducati, + 0,923

21. Lecuona, KTM, + 1,423

22. Bradl, Honda, + 1,480