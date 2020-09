Mike Leitner (KTM): Erstmals kein Fahrer in Top-Ten

Red Bull-KTM hat in Brünn (Binder) und Spielberg-2 (Oliveira) bereits zwei MotoGP-Siege erobert, aber der Catalunya-GP endete enttäuschend. Erstmals 2020 blieb KTM ohne Top-Ten-Ergebnis.

Nach einem schwierigen Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zeigte sich Red-Bull-KTM-Factory Race Manager Mike Leitner enttäuscht. «Wir haben bereits während der Trainings gemerkt, dass die Reifenwahl im Rennen extrem schwierig sein würde», räumte Mike Leitner nach dem Grand Prix in Montmeló ein. «In den Nachmittags-Sessions, wenn die Streckentemperatur höher war, haben unsere Motorräder jeweils besser funktioniert als am Vormittag. Beim Rennen heute war es aber ziemlich kalt und da wussten wir, dass es nicht einfach werden würde.»

«Ich muss aber sagen, dass Pol [Espargaró] kein schlechtes Rennen gefahren ist – bis zu dem Zeitpunkt, als er gestürzt ist», gab der Oberösterreicher zu. «Pol kämpfte gegen Petrucci und war dann in einer Kurve zu spät auf der Bremse. Das war die Ursache für seinen Sturz übers Vorderrad.»

Es ist das erste Mal in der ereignisreichen MotoGP-Saison 2020, dass kein KTM-Fahrer in den Top-Ten gelandet ist. «Natürlich sind wir deswegen unzufrieden» offenbarte Leitner. «Wir müssen analysieren, wieso wir in Barcelona solche Probleme hatten und nicht die gewohnte Leistung bringen konnten. Die Fahrer haben alles gegeben, Brad [Binder] wurde Elfter und Iker [Lecuona] 14. Es ist schade, dass Pol und Miguel [Oliveira] gestürzt sind.»

Ergebnisse MotoGP Catalunya/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 24 Runden in 40:33,176 min

2. Joan Mir (E), Suzuki, +0,928 sec

3. Alex Rins (E), Suzuki, +1,898

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,846

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +3,391

6. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +3,518

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, 3,671

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +6,117

9. Maverick Vinales (E), Yamaha, +13,607

10. Cal Crutchlow (GB), Honda, +14,483

11. Brad Binder (ZA), KTM, +14,927

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,647

13. Alex Marquez (E), Honda, +17,327

14. Iker Lecuona (E), KTM, +27,066

15. Tito Rabat (E), Ducati, +27,282

16. Bradley Smith (GB), Aprilia, +28,736

17. Stefan Bradl (D), Honda, +32,643

– Miguel Oliveira (P), KTM

– Valentino Rossi (I), Yamaha

– Pol Espargaro (E), KTM

– Johann Zarco (F), Ducati

– Andrea Dovizioso (I), Ducati

Fahrer-WM nach 8 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 108 Punkte. 2. Mir 100. 3. Viñales 90. 4. Dovizioso 84. 5. Morbidelli 77. 6. Miller 75. 7. Nakagami 72. 8. Rins 60. 9. Oliveira 59. 10. Binder 58. 11. Rossi 58. 12. Pol Espargaró 57. 13. Bagnaia 39. 14. Petrucci 39. 15. Zarco 36. 16. Alex Márquez 27. 17. Aleix Espargaró 22. 18. Lecuona 17. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Rabat 8. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 163 Punkte. 2. Ducati 126. 3. Suzuki 113. 4. KTM 109. 5. Honda 72. 6. Aprilia 30.