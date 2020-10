Alex Márquez (Honda/6.): Es ist für alle kompliziert

Ale Márquez hat gezeigt, dass er unter wechselhaften Bedingungen gut zurechtkommt. Platz 6 und nicht einmal eine Sekunde Rückstand auf Jack Miller standen nach dem Freitag in Le Mans zu Buche. Darauf lässt sich aufbauen.

«Ich war ziemlich schnell», stellte Alex Márquez fest. In der Tat zeigte der MotoGP-Rookie zum Auftakt des Frankreich-GP eine starke Leistung und fuhr mit seiner Honda auf den sechsten Platz in der kombinierten Zeitenliste nach zwei Freien Trainings. «Es war gefährlich und schwierig, aber die Michelin-Reifen haben sich gut angefühlt und mir Selbstvertrauen verliehen. Die Reifen sind wirklich anders als in der Moto2-Klasse. Von jetzt an bis zum Ende des Jahres könnte es viele Regenrennen geben, deshalb ist es wichtig, eine Grundeinstellung für diese Bedingungen zu finden», war Márquez froh über die regnerische Einheit.

Mit dem frischen Rückenwind sammelte Márquez fleißig Daten für das Team und findet: «Es war gut, dass Motorrad unter diesen wechselhaften Bedingungen zu testen und im Nassen bin ich ganz gut zurechtgekommen.»

Dennoch stellt der jüngere Bruder von Weltmeister Marc Márquez, der nicht einmal eine Sekunde Rückstand hatte, fest: «Es ist für alle kompliziert. Jeder macht sich Sorgen. Samstag und Sonntag sehen kälter aus als heute, aber trocken, das könnte alles etwas komplizierter machen. Aber ich denke, wir können das gut bewältigen.»

Da auch die Markenkollegen Takaaki Nakagami und Cal Crutchlow vorne mitmischten, zeigt die Formkurve von Honda in Frankreich nach oben.

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda