Rossi für Qualifying optimistisch – Vinales skeptisch

Die drei freien Trainings der MotoGP in Le Mans beendeten Valentino Rossi und Maverick Vinales in den Top-10. Die Yamaha-Werkspilot sind für das anstehende Qualifying zuversichtlich.

Mit nur zehn Grad war es im FP3 frisch, dennoch wurden am Samstagvormittag von allen MotoGP-Piloten die schnellsten Rundenzeiten des Wochenendes gefahren.

Mit überschaubaren 0,3 sec Rückstand reihten sich die Yamaha-Stars Valentino Rossi und Maverick Vinales auf den Plätzen 7 und 8 ein. Schnellster war Petronas-Ass Fabio Quartarao.



«Es war ein weitere schwierige Session, die Bedingungen waren sehr schwierig», sagte Valentino Rossi nach dem FP3. «Die Temperaturen sind sehr niedrig, man muss ständig aufpassen. Die Trainings liefen aber nicht – ich bin in den Top 10 und das war das Ziel. Dabei hatte am Ende mit dem zweiten Reifen leider einen Fehler und bin gestürzt. Aber wir sind bei der Musik und meine Pace ist nicht so schlecht.»

Vinales kam im FP3 nicht in seinen Rhythmus.



«Es gab so viele gelbe Flaggen», stöhnte der Spanier. «In meinen letzten fünf Runden konnte ich nicht attackieren und kam deshalb auf keine gute Zeit. Aber wir haben noch viel zu tun, weil unser Bike noch nicht das gewünschte Level erreicht hat. Besonders auf der Geraden muss ich kämpfen. Daran versuchen wir noch etwas zu verbessern. Ich denke aber, dass wir für eine Runde Potenzial haben. Mal sehen, was im Q2 für uns herausspringt.»

Ergebnis Gesamt MotoGP Le Mans nach FP3:

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,319 min

2. Oliveira, KTM, + 0,130

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,157

4. Miller, Ducati, + 0,184

5. Viñales, Yamaha, + 0,237

6. Crutchlow, Honda, + 0,239

7. Zarco, Ducati, + 0,312

8. Rossi, Yamaha, + 0,321

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,341

10. Dovizioso, Ducati, + 0,367

11. Binder, KTM, + 0,420

12. Mir, Suzuki, + 0,473

13. Rins, Suzuki, + 0,885

14. Bagnaia, Ducati, + 0,971

15. Rabat, Ducati, + 0, 974

16. Petrucci, Ducati, + 0,978

17. Alex Márquez, Honda, + 1,057

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,151

19. Nakagami, Honda, + 1,163

20. Lecuona, KTM, + 1,180

21. Bradl, Honda, + 1,367

22. Smith, Aprilia, + 1,438