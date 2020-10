FP3: Quartararo vorn – Rossi-Sturz – 2. Oliveira/KTM

Im wichtigen dritten freien Training in Le Mans wurden die Freitag-Zeiten auf den Kopf gestellt. Asse wie Miller, Rins, Rossi, Mir und Bradl stürzten.

Die Experten erwarteten Yamaha für das FP3 in Le Mans weit vorne, weil die M1 offenbar die Reifen am schnellsten erwärmt, während Suzuki genau mit dem Gegenteil hadert – und deshalb in den Rennen immer erst im Finish nach vorne kommt. Bei 16 Grad Asphalttemperatur rückten im FP3 beim GP France alle Fahrer hinten und vorne mit Soft-Reifen auf, am Freitag hatten sie einige davon gespart, weil das FP1 nass war.

Alex Rins stürzte nach sechs Minuten in Turn 3, dann rückte Alex Márquez auf Platz 4 vorn – und stürzte ebenfalls in Turn 3 – ohne jede Vorwarnung. Andrea Dovizioso fuhr nach zehn Minuten schon eine Sekunde schneller als am Freitag; Rossi steigerte sich ebenfalls und lag kurz an fünfter Stelle.

Nach 20 der 45 Minuten lag in der kombinierten Wertung Fabio Quartararo mit 1:33,014 min an erster Stelle. 2. Morbidelli, + 0,305 sec. 3. Viñales, + 0,524. 4. Pol Espargaró, KTM, + 0,550. 5. Nakagami. 6. Alex Márquez. 7. Petrucci. 8. Rossi, also alle vier Yamaha in den Top-8. Ferner: 21. Bradl, + 1,831.

Etliche Fahrer machen zwischendurch wieder Long-runs mit gebrauchten Reifen, Rossi rückte sogar mit Reifen aus, die am Ende schon insgesamt 30 Runden hinter sich hatten. Das Rennen geht über 27 Runden. Wichtig: Es beginnt am Sonntag bereits um 13 Uhr!

Dovizioso gelang nach 21 Runden eine Zeit von 1:33,143 min, diese Zeit brachte ihn auf Platz 2! Der Ducati-Werkspilot ist seit dem Österreich-GP 2019 nie in der ersten Reihe gestanden.

Die Aufgabenstellung für das dritte freie MotoGP-Training auf dem Circuit Bugatti unterschied sich nicht von den meisten anderen Trainings am Samstagvormittag in der Königsklasse.

Die ersten zehn der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 würden direkt ins Qualifying 2 (Beginn: 14.35 Uhr) aufsteigen. Alle Fahrer, die sich auf den Rängen 11 bis 22 klassieren, müssen ins Qualifying 1, das ebenfalls 15 Minuten dauert und um 14.10 Uhr Ortszeit startet.

Die ersten zwei aus dem Q1 dürfen dann noch zusätzlich ins Q2 aufrücken, in dem schließlich die besten zwölf Startplätze vergeben werden. Die Reihenfolge aus dem Q1 vom 13. bis zum letzten Platz ergibt dann die Startreihenfolge hinter den ersten zwölf Plätzen.

Nach 25 Minuten: 1. Quartararo, 1:32,974 min. 2. Dovizioso. 3. Morbdelli. 4. Petrucci. 5. Viñales. 6. Mir. 7. Pol Espargaró, 8. Rins. 9. Alex Márquez. 10. Miller. 11. Zarco. 12. Nakagami 13. Rossi. 14. Crutchlow, 15. Oliveira. 16. Rabat. 17. Bradl, + 1,116 sec.

Dann stürmte Franco Morbidelli mit 1:32,839 min auf Platz 1 vor Joan Mir (+ 0,036 sec). 3. Quartararo, + 0,135.

In den letzten 12 Miniuten fiel Rossi kurzfristig auf Platz 15 zurück, doch dann schaffte er mit 1:33,212 min den fünften Platz, ehe er sich noch einmal verbesserte. 1. Quartararo, 1:32,509 min. 2. Morbidelli, + 0,330. 3. Mir. 4. Rossi, + 0,4510. 5. Pol Espargaró, + 0,493. 6. 6. Dovizioso. 7. Petrucci. 8. Miller. 9. Viñales. 10. Crutchlow, 11. Aleix Espargaró. 12. Nakagami. 13. Zarco. 14. Rins. 15. Alex Márquez. 16. Bradl, + 1,367 sec.

Miguel Oliveira (Red Bull Tech3-KTM) drang kurz auf Platz 6 vor, aber er überschritt die «track limits», deshalb fiel er vorübergehend wieder auf Platz 18 hinter Bradl zurück.

Miller mit einem kalten neuen Hinterreifen stürzte in Turn 9, in der Bergab-Rechtskurve. Rossi fuhr mit 1:32,640 auf Platz 3, dann stürzte er in der engen Linkskurve vor Turn 4.

Cal Crutchlow brauste im Finish auf Platz 4, Binder (am Freitag noch 22.) verbesserte sich auf Platz 8.

In der letzten Runde stürzte auch Stefan Bradl in der Zielkurve, deshalb kamen gelbe Flaggen raus, während Miguel Oliveira auf Platz 2 stürmte.

Ergebnis Gesamt MotoGP Le Mans nach FP3:

1. Quartararo, Yamaha, 1:32,319 min

2. Oliveira, KTM, + 0,130

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,157

4. Miller, Ducati, + 0,184

5. Viñales, Yamaha, + 0,237

6. Crutchlow, Honda, + 0,239

7. Zarco, Ducati, + 0,312

8. Rossi, Yamaha, + 0,321

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,341

10. Dovizioso, Ducati, + 0,367

11. Binder, KTM, + 0,420

12. Mir, Suzuki, + 0,473

13. Rins, Suzuki, + 0,885

14. Bagnaia, Ducati, + 0,971

15. Rabat, Ducati, + 0, 974

16. Petrucci, Ducati, + 0,978

17. Alex Márquez, Honda, + 1,057

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,151

19. Nakagami, Honda, + 1,163

20. Lecuona, KTM, + 1,180

21. Bradl, Honda, + 1,367

22. Smith, Aprilia, + 1,438

Le Mans, 9.10., MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Ergebnis Moto3, Gesamt FP1, FP2 + FP3, Le Mans, 10.10.

1. Fernandez, KTM, 1:56,349 min

2. Vietti, KTM, + 0,045 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,278

4. Migno, KTM, + 0,392

5. Arbolino, Honda, + 0,400

6. Arenas, KTM, + 0,419

7. Sasaki, KTM, + 0,440

8. McPhee, Honda, + 0,509

9. Masia, Honda, + 0,516

10. Garcia, Honda, + 0,588

13. D. Binder, KTM, + 0,742

24. Baltus, KTM, + 1,499

25. Dupasquier, KTM, + 1,527

26. Kofler, KTM, +1,814