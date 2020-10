Aragón 2020: Zeitplan für das erste Rennwochenende

15 MotoGP-Stars standen 2020 bereits auf dem Podest – und es geht ohne Pause weiter: Auf Le Mans folgt Aragón, wo zwei Grand Prix in Folge anstehen. Ausgangslage und Zeitplan im Überblick.

Danilo Petrucci ist seit Sonntag der siebte MotoGP-Sieger dieser verrückten Saison. Dabei muss es nicht bleiben, denn von den Top-8 der Weltmeisterschaft jagen vier – Joan Mir, Takaaki Nakagami, Jack Miller und Pol Espargaró – dieses Ziel noch. Mit «Petrux» und Alex Márquez standen außerdem in gerade einmal neun Rennen bereits 15 unterschiedliche Fahrer auf dem Podium der Königsklasse.

In der WM-Tabelle baute Fabio Quartararo seinen Vorsprung auf Mir trotz eines mageren neunten Platzes im Heim-GP auf zehn Punkte aus. Andrea Dovizioso und Maverick Viñales folgen mit 18 bzw. 19 Zählern Rückstand. Der WM-Leader hält übrigens nur bei 115 Punkten. Zum Vergleich der Punktestand der Top-3 nach neun Grand Prix im Vorjahr: Marc Márquez 185, Dovizioso 127, Petrucci 121.

Die Ausgangslage für den ersten von zwei Grand Prix im Motorland Aragón verspricht also einmal mehr Spannung pur. Auf dem 5,078 km langen Rundkurs, der seit 2010 fester Bestandteil des WM-Kalenders ist, führt Marc Márquez die Liste der erfolgreichsten Fahrer an: Er gewann dort 2013, 2016, 2017, 2018 und 2019. Damit hat er sich seinen «Marc Márquez corner», die Kurve 10, redlich verdient. Ein offizielles Datum für das Comeback des Repsol-Honda-Stars gibt es allerdings noch immer nicht: Aragón kommt doch zu früh, ist aus Spanien zu hören.

Moto2-WM-Leader Luca Marini ist unterdessen nach dem Highsider am vergangenen Freitag angeschlagen, trotz des Nullers in Le Mans liegt der Kalex-Pilot aus dem Sky Racing Team VR46 aber noch 15 Punkte vor Enea Bastianini (Italtrans) und 20 vor seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi. Intact-GP-Fahrer Tom Lüthi hat sich auf WM-Rang 7 nach vorne geschoben, Marcel Schrötter findet sich nach zehn Rennen auf 11 wieder.

KTM-Pilot Albert Arenas (Aspar Team) holte sich mit Platz 3 die WM-Führung in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM zurück – sechs Punkte vor Ai Ogura (Honda) und deren 16 vor Le Mans-Sieger Celestino Vietti (KTM).

Übrigens: In Aragón wird nach fast zwei Monaten Pause auch der Red Bull Rookies Cup fortgesetzt. Pedro Acosta ist in dieser Saison noch ungeschlagen, schon an diesem Wochenende bekommt die Konkurrenz aber zwei neue Chancen.

Der Zeitplan für den «Gran Premio Michelin de Aragón» 2020:

Freitag, 16. September

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16.35 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP2



17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup Qualifying



Samstag, 17. September

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.24 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



16.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 18. September

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (19 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)