Marc Márquez zu Alex: «Jeder hat seine Methode»

Den 446. Podestplatz in der MotoGP-Klasse und den ersten der Saison 2020 bescherte dem Repsol-Honda-Team ein Márquez – allerdings Alex Márquez. Marc ließ es sich nicht nehmen, den Erfolg des Bruders zu kommentieren.

Alex Márquez stürmte im Regenrennen von Le Mans mit einer starken Vorstellung von Startplatz 18 noch auf Rang 2 nach vorne. Damit erlöste ausgerechnet der Klassen-Neuling seinen Arbeitgeber Honda mit dem ersten Podestplatz der Saison.



Übrigens: Sieger Danilo Petrucci und Rookie Alex Márquez sorgten dafür, dass in neun Rennen bereits 15 unterschiedliche MotoGP-Piloten zumindest einmal auf dem Podium standen – bezeichnend für die verrückte Corona-Saison 2020, in der ohne Marc Márquez alles offen zu sein scheint.

Der achtfache Weltmeister äußerte sich nach dem Frankreich-GP natürlich auch zum Erfolg seines Bruders und Repsol-Honda-Teamkollegen: «Alle Arbeit wird belohnt. Jeder kämpft mit seiner eigenen Methode, seinem eigenen Stil und seiner eigenen Philosophie für seine Ziele. Das Wichtigste dabei: Sich diese Träume zu erfüllen!»



«Glückwunsch mein Bruder, erster Podestplatz in der MotoGP – mit diesem großartigen Team», postete Marc Márquez sichtlich stolz auf seinen Social-Media-Kanälen.

Gerade das sonst so erfolgsverwöhnte Repsol Honda Team (15 WM-Titel und 180 GP-Siege) brauchte 2020 dringend ein Erfolgserlebnis, da kam der insgesamt 446. MotoGP-Podestplatz in der Königsklasse, natürlich der erste für Rookie Alex Márquez, gerade recht. Aber nicht nur dank des jüngeren Márquez-Bruders war der Frankreich-GP die mit Abstand beste Vorstellung der Saison: Auch Stefan Bradl überzeugte mit Rang 8.



Damit sammelte das Honda-Werksteam am gestrigen Sonntag 28 Punkte und rückte zumindest auf den neuten Rang der Team-WM nach vorne. Zum Vergleich: In den acht Rennen zuvor waren es insgesamt nur 27 Punkte gewesen.

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaró, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.