Valentino Rossi: «Verstehen nicht, was passiert ist»

Yamaha-Werksfahrer Valentino Rossi kam in Le Mans nicht weit: Der neunfache Weltmeister stieg bereits nach wenigen Metern ab und musste damit seinen dritten Ausfall in Folge hinnehmen.

Der Frankreich-GP dauerte für Valentino Rossi nicht lange: Der Yamaha-Star stürrzte bereits in der Dunlop-Schikane, nachdem er das Rennen von Position 10 in der vierten Startreihe in Angriff genommen hatte. Der Crash markierte den dritten Ausfall in Folge: Bereits den Katalonien-GP beendete er mit einem Crash, und auch in Misano musste er nach einem frühen Sturz aufgeben.

«Ich bin sehr traurig, denn es ist schlimm, bereits in der ersten Kurve abzusteigen», seufzte der neunfache Weltmeister, der sich den Sturz nicht erklären konnte. «Ich erwischte einen starken Start und war gut unterwegs. In der ersten Kurve liessen wir es alle ruhig angehen, denn wegen der Kälte waren die Bedingungen sehr schwierig», schilderte der 115-fache GP-Sieger.

«Auch ich bog sehr langsam in die Kurve ein», beteuerte Rossi, der durch den Sturz vom elften auf den 13. Platz in der WM-Wertung abgerutscht ist. «Aber dann habe ich leider die Kontrolle über mein Heck verloren und wir Verstehen ehrlich gesagt nicht, was genau passiert ist», wunderte sich der 41-jährige Italiener.

«Es ist eine Schande, denn ich hatte in den letzten Rennen ziemlich viel Pech. Wir haben in den vergangenen drei WM-Läufen keine Punkte holen können, obwohl mein Tempo und auch das Potenzial nicht so schlecht waren, in den Trainings war ich immer ziemlich konkurrenzfähig», ärgerte sich der «Doctor».

Der restliche MotoGP-Kalender 2020

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

22. November: Portimão (GP Portugal)

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaró, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.