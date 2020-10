Cal Crutchlow (Honda): «Das wird kein Spaß»

Cal Crutchlow spricht über die Witterungsverhältnisse im spanischen Aragón und über den Dopingfall von Andrea Iannone. Sollte der Italiener gesperrt bleiben, liebäugelt Crutchlow mit einem Wechsel zu Aprilia.

Diese MotoGP-Saison hat es in sich. Das liegt aber nicht nur an den engen Abständen in der WM-Gesamtwertung, sondern auch an den extrem unterschiedlichen Wetterbedingungen, mit denen die Fahrer zurechtkommen müssen. In Jerez war es zum Beispiel heiß, in Montmeló sehr rutschig und in Le Mans nasskalt. In Aragón erwartet Cal Crutchlow nun eine Mischung aus Wind, Kälte und rutschigen Verhältnissen: «Ich denke, wir werden gerade einmal sieben Grad haben, wenn wir am Freitagmorgen auf die Strecke gehen. Es wird dauern, bis wir die Reifen auf Temperatur haben werden. Das wird kein Spaß. Ich glaube, dass die meisten Fahrer damit zu kämpfen haben werden. Hinzu kommt der Wind. Er weht sehr stark. Den werden wir auf der Gegengerade extrem zu spüren bekommen. Es wird herausfordernd.»

In Frankreich konnte Crutchlow die Herausforderung nicht meistern. Auf Platz 7 liegend stürzte er. «Ich habe mich dort gut gefühlt, aber ich hatte mich für die falschen Reifen entschieden. Bis zum Unfall bin ich gut gefahren. Ich bin in der Kurve gestürzt, in der auch Franco Morbidelli einen Ausritt hatte. Alex Márquez konnte dagegen eine Menge Zeit in dieser Passage gutmachen, obwohl es dort extrem rutschig war. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ich habe das Rennen jedoch nicht beendet.»

Zu Ende könnte indes auch seine MotoGP-Karriere sein, sollte sich für Crutchlow nicht zeitnah eine Tür in der Königsklasse für 2021 öffnen. Offen spekuliert er über einen möglichen Wechsel zu Aprilia, sollte Andrea Iannones Sperre bestehen bleiben. Mit dem Fall selbst will er sich aber nicht beschäftigen, unterstreicht der Brite: «Das spielt für mich keine Rolle. Es hat wirklich gar nichts mit mir zu tun und deswegen verfolge ich diese Verhandlung auch definitiv nicht.» Er schiebt aber hinterher: «Wenn es die Möglichkeit gibt, mit den Aprilia-Verantwortlichen zu sprechen, dann werde ich das tun. Ich bin aber nicht besorgt und warte nur darauf.»

Wie sieht es aber aus, wenn die Karriere nach der Saison 2020 tatsächlich zu Ende sein sollte? Crutchlow weiter: «Ich habe das Verlangen, weiterzumachen. Im Moment habe ich aber nichts in der Hinterhand. Ich weiß nicht, ob und wo ich fahren werde. Ich wäre aber auch nicht enttäuscht, wenn ich nicht mehr fahren sollte. So ist das Leben, man muss das dann akzeptieren. Alles was ich in meiner Karriere erreichen wollte, war um den WM-Titel mitzufahren. Das hat nicht geklappt, aber ich hab Rennen gewonnen und ein paar großartige Podien eingefahren und ich habe im Moment noch nicht die Absicht aufzuhören. Jetzt steht erst einmal ein weiteres Rennwochenende an.»

Auf einem Kurs, den Crutchlow mag. Er fuhr dort 2014 sein einziges Podest für Ducati ein und im Vorjahr wurde er Sechster. Hinzu kommen weitere Top-Ten-Platzierungen.

Los geht es am Freitag um 9.55 Uhr mit dem ersten Freien Training bei voraussichtlich sehr kühlen Bedingungen.

WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.