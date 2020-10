Takaaki Nakagami: Unmöglich Vertrauen zu entwickeln

Takaaki Nakagami weiß, woran er und seine Honda-Mannschaft in Aragón arbeiten müssen. Dem Japaner fehlt es an Geschwindigkeit und Vertrauen. Gründe dafür sind die kühlen Temperaturen und der starke Wind.

Obwohl Takaaki Nakagami den ersten Tag im MotorLand Aragón in der kombinierten Zeitenliste unter den schnellsten zehn MotoGP-Piloten beendet hat, sieht der Japaner eine Menge Baustellen. «Ich hatte in Kurve 2 nie ein Gefühl für den Vorderreifen, das sieht man auch an der Neigung des Motorrads. Dankenswerterweise hat die Rennleitung das erste Freie Training nach hinten verschoben. Das Problem sind der Wind und die Temperaturen. Wir müssen wirklich aufpassen. Ich denke, Asymmetrische Reifen würde da schon helfen. Schließlich haben wir alle Probleme. Es war unmöglich Vertrauen zu entwickeln», sagt der Japaner.

Die zweite Baustelle bezieht sich auf die Sektoren 2 und 4. Nakagami meint: «In diesen Streckenabschnitten müssen wir uns verbessern. Ich war in Bezug auf den Topspeed am langsamsten. Das hat mich traurig gemacht und ist mir in dieser Saison noch nie passiert. Das müssen wir uns anschauen.» Dabei zieht er auch die Daten von Aragón-Experte Marc Márquez, der verletzt fehlt, zurate. Weiter sagt 28-Jährige: «Der Motor ist in Ordnung, aber wir müssen die Elektronik verstehen und ich muss meine Wheelies in den Griff bekommen. Sonst verliere ich zu viel Geschwindigkeit auf der Gegengerade.»

Und die Entscheidung, welchen Reifen Nakagami im Rennen aufziehen wird, ist auch noch nicht gefallen. Er würde gerne die weiche Mischung wählen, sagt aber: «Wir machen uns Sorgen, ob er die Renndistanz durchhält. Das müssen wir im vierten Freien Training testen und schauen, ob der Reifen funktioniert oder nicht. Ich denke aber, dass dieser Reifen eine Sekunde schneller sein wird als die Medium-Variante.»

Aragón, MotoGP, kombinierte Zeitenliste, Freitag (16.10.)

1. Viñales, Yamaha, 1:47,771 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,249 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,447

4. Mir, Suzuki, + 0,730

5. Crutchlow, Honda, + 0,827

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,899

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,975

8. Alex Márquez, Honda, + 1,052

9. Nakagami, Honda, + 1,053

10. Rins, Suzuki, + 1,068

11. Zarco, Ducati, + 1,135

12. Rabat, Ducati, + 1,232

13. Dovizioso, Ducati, + 1,244

14. Miller, Ducati, + 1,255

15. Petrucci, Ducati, + 1,336

16. Lecuona, KTM, + 1,394

17. Oliveira, KTM, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,487

19. Bagnaia, Ducati, + 1,717

20. Bradl, Honda, + 2,320

21. Binder, KTM, + 2,473

Ergebnis FP1, Aragón, MotoGP

1. Viñales, Yamaha, 1:49,866 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,085 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,276

4. Alex Márquez, Honda, + 0,310

5. Nakagami, Honda, + 0,554

6. Mir, Suzuki, + 0,559

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,598

8. Crutchlow, Honda, + 0,732

9. Rins, Suzuki, + 0,855

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,935

11. Binder, KTM, + 1,107

12. Miller, Ducati, + 1,353

13. Lecuona, KTM, + 1,375

14. Bradl, Honda, + 1,419

15. Petrucci, Ducati, + 1,474

16. Oliveira, KTM, + 1,491

17. Dovizioso, Ducati, + 1,542

18. Smith, Aprilia, + 1,576

19. Rabat, Ducati, + 1,715

20. Zarco, Ducati, + 1,941

21. Bagnaia, Ducati, + 2,068