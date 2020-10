Alex Márquez (8.): Es wird Winter, also kein Wunder

Alex Márquez stürzte im FP1, wunderte sich aber nicht über die niedrigen Temparaturen in Aragón. «Mit Platz 8 bin ich glücklich.» Er könnte erstmals direkt in Q2 kommen.

Nach dem zweiten Platz in le Mans kam Alex Márquez voller Tatendrang nach Aragón,. Er vollendete den ersten Trainingstag in Aragonien an achter Stelle und verlor 1,052 sec auf die Bestzeit von Maverick Viñales. Das bedeutet: Auf trockener Fahrbahn hat die Honda RC213V immer noch ihre Schwächen. Und gleich alle drei Werks-Yamaha lagen auf den ersten drei Positionen.

Doch immerhin könnte der spanische MotoGP-Rookie erstmals den direkten Einzug ins Qualifying 2 schaffen, wenn es in der Früh am Samstag zu kalt für schneller Zeiten ist. Das zeigt: Der Podestplatz hat das Selbstvertrauen des Repsol-Honda-Piloten sichtbar gestärkt. «Ich habe mich heute von der ersten Runde weg wohl gefühlt. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass mir diese Rennstrecke gefällt. Es sieht auch so aus, als würde unser Motorrad hier gut zur Strecke passen. Schon in den letzten Jahren war die Honda hier mit Marc immer schnell. Es war ein guter Tag heute, wenn man davon absieht, dass ich in der Früh mit dem weichen Vorderreifen gestürzt bin. Es war ein Anfängerfehler…»

«Aber am Nachmittag haben wir die Zeit gut genutzt. Wir haben vorne auch den Medium-Reifen probiert, doch er ist etwas kritisch für unser Bike», berichtete Alex. «Ich rechne damit, dass es Samstagfrüh schwierig sein wird, die Freitag-Zeiten zu verbessern, wegen der kühlen Temperaturen. Deshalb war heute das FP2 sehr wichtig für mich. Ich war sehr happy, als mit die achtbeste Zeit gelungen ist. Trotzdem wir des im FP3 Fahrer geben, die bis zur letzten Minute pushen und viel Risiko eingehen. Aber der ‚risk level‘ wird morgen sehr hoch sein. Viel höher als im FP2. Selbst die neuerliche Verschiebung von 9,55 auf 10.,25 Uhr wird nicht genügen, um den Belag richtig erwärmen zu lassen. Aber wir nähern uns dem Winter, deshalb sollten uns diese Temperaturen nicht überraschen.»

Aragón, MotoGP, kombinierte Zeitenliste, Freitag (16.10.)

1. Viñales, Yamaha, 1:47,771 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,249 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,447

4. Mir, Suzuki, + 0,730

5. Crutchlow, Honda, + 0,827

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,899

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,975

8. Alex Márquez, Honda, + 1,052

9. Nakagami, Honda, + 1,053

10. Rins, Suzuki, + 1,068

11. Zarco, Ducati, + 1,135

12. Rabat, Ducati, + 1,232

13. Dovizioso, Ducati, + 1,244

14. Miller, Ducati, + 1,255

15. Petrucci, Ducati, + 1,336

16. Lecuona, KTM, + 1,394

17. Oliveira, KTM, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,487

19. Bagnaia, Ducati, + 1,717

20. Bradl, Honda, + 2,320

21. Binder, KTM, + 2,473

Ergebnis FP1, Aragón, MotoGP

1. Viñales, Yamaha, 1:49,866 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,085 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,276

4. Alex Márquez, Honda, + 0,310

5. Nakagami, Honda, + 0,554

6. Mir, Suzuki, + 0,559

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,598

8. Crutchlow, Honda, + 0,732

9. Rins, Suzuki, + 0,855

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,935

11. Binder, KTM, + 1,107

12. Miller, Ducati, + 1,353

13. Lecuona, KTM, + 1,375

14. Bradl, Honda, + 1,419

15. Petrucci, Ducati, + 1,474

16. Oliveira, KTM, + 1,491

17. Dovizioso, Ducati, + 1,542

18. Smith, Aprilia, + 1,576

19. Rabat, Ducati, + 1,715

20. Zarco, Ducati, + 1,941

21. Bagnaia, Ducati, + 2,068