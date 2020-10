Johann Zarco (Ducati/11.): Zwei Stürze und sauer

Esponsorama-Ducati-Ass Johann Zarco zeigt sich mit dem ersten MotoGP-Trainingstag im Motorland Aragón alles andere als zufrieden, obwohl der Franzose mit Rang 11 bester Ducati-Pilot war.

Johann Zarco (30) reihte sich mit der Ducati Desmosedici GP19 des Teams Esponsorama Avintia am Freitag im Motorland Aragon auf Platz 11 ein. Der zweifache Moto2-Weltmeister büßte somit 1,1 Sekunden auf Maverick Viñales (Yamaha) ein. Doch Zarco verlor viel an wertvoller Trainingszeit wegen seiner beiden Ausrutscher. «Ich bin enttäuscht über den heutigen Tag, weil ich wegen der kühlen Verhältnisse gleich zwei Stürze hatte», schimpfte der Heißsporn aus Südfrankreich.

Zarcos Sturz passierte am Vormittag in Kurve 14, am Nachmittag war es dann in der Aufwärtspassage zu Kurve 2. Er gesteht: «Ich bin sauer, weil das Ziel für den Nachmittag war, unter die Top-10 zu fahren.» Dieses gesteckte Ziel verpasste er um nur 0,067 Sekunden. «Ich bezweifle, dass wir am Samstag im FP3 fähig sein werden, die Zeiten von Freitagnachmittag zu verbessern.»

Auch wenn FP3 diesmal erst um 10.55 Uhr angesetzt ist, um höhere Temperaturen auf der Piste zu gewährleisten, findet sich der Franzose für den Samstag bereits mit der Teilnahme am hektischen Q1 ab: «Klar werde ich dann in Q1 mein Bestes geben, um in der Startaufstellung um die vorderen Reihen kämpfen zu können.»

Achtung: Das FP3 der MotoGP wurde am späten Abend auf 10.55 Uhr verschoben, das FP3 der Moto3-Klasse beginnt um 10 Uhr.

Auch die Rennbeginnzeiten (18.10) haben sich geändert:

12.00 Uhr: Moto3

13.20 Uhr: Moto2

15.00 Uhr: MotoGP

16.30 Uhr: Red Bull Rookies Cup

Aragón, MotoGP, kombinierte Zeitenliste, Freitag (16.10.)

1. Viñales, Yamaha, 1:47,771 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,249 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,447

4. Mir, Suzuki, + 0,730

5. Crutchlow, Honda, + 0,827

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,899

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,975

8. Alex Márquez, Honda, + 1,052

9. Nakagami, Honda, + 1,053

10. Rins, Suzuki, + 1,068

11. Zarco, Ducati, + 1,135

12. Rabat, Ducati, + 1,232

13. Dovizioso, Ducati, + 1,244

14. Miller, Ducati, + 1,255

15. Petrucci, Ducati, + 1,336

16. Lecuona, KTM, + 1,394

17. Oliveira, KTM, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,487

19. Bagnaia, Ducati, + 1,717

20. Bradl, Honda, + 2,320

21. Binder, KTM, + 2,473

Ergebnis FP1, Aragón, MotoGP

1. Viñales, Yamaha, 1:49,866 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,085 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,276

4. Alex Márquez, Honda, + 0,310

5. Nakagami, Honda, + 0,554

6. Mir, Suzuki, + 0,559

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,598

8. Crutchlow, Honda, + 0,732

9. Rins, Suzuki, + 0,855

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,935

11. Binder, KTM, + 1,107

12. Miller, Ducati, + 1,353

13. Lecuona, KTM, + 1,375

14. Bradl, Honda, + 1,419

15. Petrucci, Ducati, + 1,474

16. Oliveira, KTM, + 1,491

17. Dovizioso, Ducati, + 1,542

18. Smith, Aprilia, + 1,576

19. Rabat, Ducati, + 1,715

20. Zarco, Ducati, + 1,941

21. Bagnaia, Ducati, + 2,068