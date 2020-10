Stefan Bradl (Honda/11.): «Den Schwung beibehalten»

Stefan Bradl zeigte heute beim Teruel-GP seine beste Performance in dieser Saison. Er testete ein neues Chassis und will morgen noch einmal zulegen.

Stefan Bradl hatte sich für den Teruel-GP auf dem MotorLand Aragón eine Steigerung im Vergleich zur letzten Woche zum Ziel gesetzt, vor allem über eine einzelne schnelle Runde. Mit den Plätzen 4 und 11 am Freitag übertraf er seine Erwartungen. Der Repsol-Honda-Werkspilot könnte jetzt im FP3 sogar den direkten Einzug ins Qualifying 2 schaffen – oder zumindest über das Q1, wenn er dort unter die Top-2 fährt.

«Ich fühle mich gut. Es tut auch vom mentalen Gesichtspunkt aus gut, wenn man auf der Ergebnisliste nach vorne rückt. Das ist sehr hilfreich. ich bin glücklich mit der Art und Weise, wie der erste Tag hier verlaufen ist. Wir verbessern uns, wir machen kleine Fortschritte», stellte der Bayer fest, der in der MotoGP-Klasse schon 51 Top-Ten-Ergebnisse erzielt hat. «Wir hatten heute in der Früh und am Nachmittag zwei gute Trainings. Ich hoffe, wir können diesen Schwung beibehalten.»

Stefan Bradl probierte heute eine neue Chassis-Version aus, er machte Vergleiche zum bisherigen Modell. «Das war seit gestern unser Plan. Das neue Chassis funktioniert gut, auch wenn der Unterschied nicht riesig ist. Jetzt müssen wir die Daten analysieren und uns ein genaues Bild verschaffen. Wir werden morgen oder irgendwann in der Zukunft einen weiteren Vergleich machen. Es lohnt sich, weitere Versuch mit diesem Chassis zu machen.»

«Es gibt wie meistens ein paar Pluspunkte und ein paar Minuspunkte. Wir werden morgen sehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich dieses neue Chassis sogar am Sonntag im Rennen verwende», kündigte Stefan an.

Übrigens: Bradl sicherte am letzten Samstag im Qualifying 1 mit 1:49,166 min den 21. und letzten Startplatz. Heute steigerte er sich auf 1:48,444 min.

«Vielleicht können wir das neue Chassis noch modifizieren, um die Stärken besser ausspielen zu können», sinnierte er. «Dann kan es für Sonntag eine Option werden. Aber das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das ist noch zu früh.»

Honda erlebte heute im FP1 mit drei Fahrern in den Top-4 einen starken Beginn, es war der mit Abstand beste Freitag der Saison – auch dank der Bestzeit von Takaaki Nakagami. Und Bradl fuhr nur 0,001 sec langsamer als Moto2-Weltmeister Alex Márquez auf der zweiten Repsol-Honda. Die Honda funktioniert nur in einem schmalen Set-up-Fenster, aber oft an einem zweiten GP-Weekend auf derselben Piste kommen die Fahrer besser zurecht.

«Es ist insgesamt eine seltsame Situation», stellte Bradl fest. «Man muss heute nur auf die Ergebnisse von Ducati anschauen. Letztes Wochenende waren sie okay, jetzt sind die in Schwierigkeiten. Ja, wir sind stärker geworden, wir haben auch emsig daran gearbeitet. Und wir haben schon in den letzten Wochen gesehen, dass die Verbesserungen allmählich zur Geltung kommen. Aber wir müssen es einfach auf die Reihe kriegen. Auch von meiner Seite.»

Teruel-GP, MotoGP, kombinierten Zeiten nach FP2 (23.10.)

1. Nakagami, Honda, 1:47,782 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,175 sec

3. Crutchlow, Honda, + 0,329

4. Quartararo, Yamaha, + 0,382

5. Mir, Suzuki, + 0,400

6. Alex Márquez, Honda, + 0,402

7. Rins, Suzuki, + 0,408

8. Lecuona, KTM, + 0,578

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,644

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,657

11. Bradl, Honda, + 0,662

12. Oliveira, KTM, + 0,745

13. Zarco, Ducati, + 0,750

14. Binder, KTM, + 0,763

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,830

16. Smith, Aprilia, + 1,028

17. Petrucci, Ducati, + 1,088

18. Miller, Ducati, + 1,429

19. Dovizioso, Ducati, + 1,458

20. Bagnaia, Ducati, + 1,537

21. Rabat, Ducati, + 1,951

