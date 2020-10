Pol Espargaró (KTM/10.). «Alex ist bei Repsol raus»

Spanische Fans und Medien fordern nach zwei Podestplätzen in Serie einen Verbleib von Alex Márquez bei Repsol-Honda. Doch Pol Espargaró ist dort 2021 und 2022 Fixstarter.

Am vergangenen Sonntag schaffte wie in Catalunya kein einziger Red Bull-KTM-Pilot einen Top-Ten-Rang. Miguel Oliveira meinte, für die KTM sei der Asphalt 20 Grad zu kühl gewesen. Pol Espargaró begann jedoch auch beim Teruel-GP am Freitag vielversprechend, er hielt sich in beiden Sessions in den Top-10.

Der 29-jährige Spanier verbesserte sich heute vom FP1 zum FP2 fast um eine ganze Sekunde. Er legte im FP2 1:48,439 min vor. Zum Vergleich: Im Quali 2 war er am Samstag 1:48,202 min gefahren und nach einer Kollision mit Bruder Aleix auf dem 12. Startplatz gelandet. Er meinte damals, ohne diesen Zwischenfall sei die zweite Startreihe möglich gewesen.

«Es war heute nicht großartig, anderseits auch nicht so schlecht », erklärte der aktuelle WM-Neunte. «Wir haben ein Set-up probiert, um endlich mehr aus dem Medium-Front Reifen rausholen zu können. Und es sieht so aus, als hätten wir endlich dafür eine gute Lösung gefunden. Ich habe meine beste Rundenzeit mit dem Medium-Vorderreifen erzielt. Ich habe auch einige Runden mit dem Medium vorn und dem Soft hinten absolviert, denn das wird wohl unsere Wahl für das Rennen werden. Ich habe jetzt für diese Reifen ein besseres gefühlt. Ich habe mich auf dem Motorrad etwas besser gefühlt als am vergangenen Wochenende. Das ist positiv. Wir haben keine Wunderdinge gefunden, aber ein Fortschritt ist zu erkennen. Der Front-Medium wird uns an diesem Wochenende sicher helfen.»

Pol probierte letztes Weekend immer den Medium-Hinterreifen in Kombination mit dem Medium-Front aus. «Aber diese beiden Reifen harmonieren nicht. Das war eine sehr schlechte Lösung. Nicht einmal mit 40 Grad Asphalttemperatur könnten wir den Medium-Rear nutzen. Dieser Compound hat dann zu einem ganz miserablen Gefühl mit der Front geführt. An diesem Wochenende nehmen wir hinten nur den Soft. Ich habe sogar einmal mitten in der Session hinten einen Soft montieren lassen, um auf Zeitenjagd zu gehen. Mein Feeling mit dem Motorrad war heute wieder auf einem Level, das okay war.»

In Spanien werden schon Stimmen laut, die fordern, Repsol-Honda solle 2021 weiter mit Marc und Alex Márquez fahren. Doch Pol hat dort für zwei Jahre unterschrieben. Deshalb wird Alex neben Nakagami bei LCR fahren. «Was immer da erzählt wird, Alex wird nächstes Jahr nicht mehr bei Repsol sein», betont Pol. «Er ist raus.»

Teruel-GP, MotoGP, kombinierten Zeiten nach FP2 (23.10.)

1. Nakagami, Honda, 1:47,782 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,175 sec

3. Crutchlow, Honda, + 0,329

4. Quartararo, Yamaha, + 0,382

5. Mir, Suzuki, + 0,400

6. Alex Márquez, Honda, + 0,402

7. Rins, Suzuki, + 0,408

8. Lecuona, KTM, + 0,578

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,644

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,657

11. Bradl, Honda, + 0,662

12. Oliveira, KTM, + 0,745

13. Zarco, Ducati, + 0,750

14. Binder, KTM, + 0,763

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,830

16. Smith, Aprilia, + 1,028

17. Petrucci, Ducati, + 1,088

18. Miller, Ducati, + 1,429

19. Dovizioso, Ducati, + 1,458

20. Bagnaia, Ducati, + 1,537

21. Rabat, Ducati, + 1,951

Teruel, MotoGP FP1, Freitag (23.10.)

1. Márquez, Honda, 1:48,184 min

2. Nakagami, Honda, + 0,438 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,909

4. Bradl, Honda, + 0,819

6. Viñales, Yamaha, 0,992

7. Miller, Ducati, + 1,027

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,121

9. Pol Espargaró, KTM, + 1,125

10. Crutchlow, Honda, + 1,172

11. Zarco, Ducati, + 1,176

12. Rins, Suzuki, + 1,188

13. Oliveira, KTM, + 1,189

14. Petrucci, Ducati, + 1,298

15. Lecuona, KTM, + 1,317

16. Dovizioso, Ducati, + 1,328

17. Quartararo, Yamaha, + 1,437

18. Smith, Aprilia, + 1,543

19. Rabat, Ducati, + 1,762

20. Binder, KTM, + 1,778

21. Bagnaia, Ducati, + 2,076