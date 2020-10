Warm-up Teruel-GP: Bestzeit von Takaaki Nakagami

Nachdem sich Takaaki Nakagami im Qualifying zum Teruel-GP die Pole-Position gesichert hatte, drehte er auch im Warm-up die schnellste Runde. Stefan Bradl belegte die 19. Position auf der Zeitenliste.

Am Samstag hatte sich LCR-Honda-Pilot Takaaki Nagagami die Pole-Position zum zweiten MotoGP-Rennen in Aragón gesichert und damit zum ersten Mal in seiner Karriere im Qualifying der «premier class» triumphiert, zum Start des Warm-ups reihte er sich aber mit 1:51,678 min auf der vierten Position ein.

Die erste Bestzeit hatte Franco Morbidelli aufgestellt. Der 25-jährige Römer hielt sich nicht lange auf der Spitzenposition, die bald darauf Nakagamis Teamkollege Cal Crutchlow mit 1:49,961 min übernahm. Der Brite war der Erste, der die 1:50er-Grenze durchbrach, hinter ihm belegten Joan Mir, Brad Binder, Fabio Quartararo und Pol Espargaró die weiteren Top-5-Plätze, während Stefan Bradl auch nach acht Minuten noch keine gezeitete Runde gedreht hatte.

Während Pol Espargaró an der Spitze mit 1:49,192 min eine neue Messlatte legte, unternahm Bradl seinen ersten Versuch, der knapp vier Sekunden über der Bestzeit lag. Damit belegte er den letzten Platz auf der Zeitenliste.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Espargaró war auch zur Halbzeit des 20-minütigen Warm-ups der Schnellste auf der Piste, Danilo Petrucci, Morbidelli, Bradley Smith, Quartararo, Crutchlow, Miguel Oliveira, Mir und Dovizioso komplettierten die Top-10 vor Binder, Johann Zarco, Iker Lecuona, Alex Márquez, Tito Rabat, Francesco Bagnaia, Alex Rins, Nakagami, Maverick Viñales, Jack Miller und Stefan Bradl folgten auf den weiteren Positionen.

Drei Minuten später war es Alex Márquez, der mit 1:48,795 min die erste 1:48er-Zeit aufstellte und sich vor Morbidelli, Pol Espargaró, Quartararo und Petrucci einreihte. Bradl verbesserte sich auf 1:49,694 min und rückte auf Position 17 vor. In den letzten 5 Minuten tauchte auch Polesetter Nakagami auf den vorderen Rängen auf, der 28-Jährige aus Chiba blieb 0,169 sec langsamer als Alex Márquez und belegte damit die zweite Position.

Drei Minuten vor dem Ende schaffte es Morbidelli mit 1:48,656 min auf die Spitzenposition, Nakagami kam bis auf 68 Tausendstel an diese Bestzeit heran, Alex Márquez war auch nur 71 Tausendstel davon entfernt, womit er die dritte Position vor Pol Espargaró und Dovizioso einnahm. Bradl war mit 1:49,615 min auf Position 18 unterwegs.

Eine Minute vor dem Warm-up-Ende war es Nakagami, der mit 1:48,565 min vorne lag, 91 Tausendstel betrug sein Vorsprung auf Morbidelli. Tito Rabat produzierte in der fünften Kurve den ersten und einzigen Warm-up-Crash der GP-Königsklasse, kurz darauf war die Session gelaufen.

Ergebnis Warm-up, 25.10.

1. Nakagami, 1:48,565 min

2. Morbidelli, + 0,091 sec

3. Alex Márquez, + 0,230

4. Pol Espargaró, + 0,586

5. Petrucci, + 0,601

6. Dovizioso, + 0,649

7. Viñales, + 0,666

8. Quartararo, + 0,739

9. Mir, + 0,763

10. Smith, + 0,791

11. Crutchlow, + 0,797

12. Lecuona, + 0,818

13. Rins, + 0,830

14. Aleix Espargaró + 0,862

15. Binder, + 0,871

16. Zarco, + 0,873

17. Oliveira, + 0,960

18. Rabat, + 1,007

19. Bradl + 1,050

20. Miller + 1,249

21. Bagnaia, + 2,412