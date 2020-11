Große Befürchtung von Takaaki Nakagami: «Game over»

Im Teruel-GP qualifizierte sich Takaaki Nakagami aus dem Team LCR Honda zum ersten Mal für die Pole-Position in der MotoGP-Klasse, in Valencia brauste der Japaner erneut in die erste Startreihe.

Takaaki Nakagami war auf dem Circuit Ricardo Tormo auf dem besten Weg, sich nach dem Teruel-GP im MotorLand Aragon zum zweiten Mal in Folge für Startplatz 1 zu qualifizieren. Doch der Japaner stürzte in seiner letzten Runde und wurde kurz vor Schluss um wenige Tausendstelsekunden von Pol Espargaro (Red Bull KTM) und Alex Rins (Suzuki Ecstar) überflügelt.

In Aragon stürzte der Japaner im Rennen nach wenigen Kurven in Führung liegend, die erneute erste Startreihe in Valencia ist ein schöner Erfolg für ihn. «Zumal die Bedingungen völlig anders waren», unterstrich der Honda-Pilot. «Gut ist, dass wir dieses Wochenende bei allen Verhältnissen konkurrenzfähig sind. Fünf Minuten vor Ende lag ich auf Platz 1, dann hatte ich zwei Minuten vor Schluss den Sturz in der letzten Kurve. Ich dachte mir, das ist Game over. Bei solchen Bedingungen ist es immer so, dass alle auf den letzten Drücker die schnellste Runde fahren. Deshalb hat es mich überrascht, dass ich Dritter wurde.»

Die Wettervorhersage bringt für Sonntagnachmittag in Valencia 20 Grad Celsius und Sonnenschein. Solche Bedingungen herrschten das ganze Wochenende nie, die Karten werden also neu gemischt.



«Wir haben keine Daten für eine trockene Strecke», grübelte Nakagami. «Es wird einige Überraschungen geben. Hoffentlich bekommen wir im Warm-up einen Vorgeschmack, wie es sein wird. Wir haben keine Ahnung, wie sich die Reifen über die Renndistanz verhalten und wie es mit dem Spritverbrauch aussieht. Glücklicherweise habe ich die Daten von Marc Marquez vom letzten Jahr, er hat damals in Valencia gewonnen. Bei ihm kann ich mir sicher einiges abschauen.»

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (7.11.):

1. Pol Espargaró, KTM, 1:40,434 min

2. Rins, Suzuki, +0,041 sec

3. Nakagami, Honda, +0,096

4. Zarco, Ducati, +0,143

5. Mir, Suzuki, +0,270

6. Miller, Ducati, +0,459

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,563

8. Oliveira, KTM, +0,894

9. Morbidelli, Yamaha, +1,123

10. Binder, KTM, +1,347

11. Quartararo, Yamaha, +1,509

12. Dovizioso, Ducati, +1,815



Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Bradl, Honda, 1:41,010

14. Alex Márquez, Honda, 1:41,276

15. Viñales, Yamaha, 1:41,310

16. Crutchlow, Honda, 1:42,311

17. Bagnaia, Ducati, 1:41,395

18. Rossi, Yamaha, 1:42,039

19. Petrucci, Ducati, 1:42,244

20. Savadori, Aprilia, 1:42,532

21. Rabat, Ducati, 1:43,030