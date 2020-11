Andrea Dovizioso: «Haben wichtige Aspekte verstanden»

Die beiden Ducati-Werkspiloten Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci erwarten angesichts der besseren Wetterprognose für das zweite Kräftemessen in Valencia eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Europa-GP.

Der Regen und die wechselhaften Pisten-Bedingungen erschwerten am ersten GP-Wochenende auf dem Ricardo Tormo Circuit die Arbeit der MotoGP-Asse. Ihnen blieb nur das Warm-up, um sich für das Rennen auf trockener Bahn vorzubereiten, das die Ducati-Werkspiloten von den Startplätzen 12 (Andrea Dovizioso) und 18 (Danilo Petrucci) in Angriff nehmen mussten.

Nach 27 Rennrunden kamen die beiden Italiener auf einem Top-10-Rang ins Ziel. Dovizioso schaffte es, auf den achten Platz vorzurücken, sein Teamkollege kreuzte die Ziellinie als Zehnter. Da die Wettervorhersage für das zweite Wochenende auf dem Ricardo Tormo Circuit sehr viel besser ausfällt, blicken die Stallgefährten zuversichtlich auf die bevorstehende Herausforderung.

Dovizioso erklärt: «Das Ergebnis des ersten GP in Valencia entsprach sicherlich nicht unseren Erwartungen, nichtsdestotrotz haben wir einige wichtige Aspekte verstanden. In der zweiten Rennhälfte hatte ich ein gutes Tempo und konnte dabei einige interessante Informationen sammeln. Sollte das Wetter stabil bleiben, dann können wir das Rennen mit mehr Optimismus angehen.»

Der WM-Sechste, den zwei Rennen vor dem Saisonende 45 WM-Punkte von Leader Joan Mir trennen, weiss: «Wir sollten in der Lage sein, mit den neuen Reifen schneller zu fahren. Und auch wenn der Titelgewinn nun fast unmöglich ist, werden wir bis zum Ende weiterkämpfen. Es wäre schön, die WM zumindest auf einer der beiden anderen Top-3-Positionen zu beenden.»

Petrucci stimmt seinem Teamkollegen zu: «Sollte das Wetter an diesem Wochenende besser ausfallen, glaube ich, dass alle Voraussetzungen gegeben sein könnten, um unsere Leistung auf dieser Strecke deutlich zu verbessern. Leider war es in diesem Jahr bisher so, dass wir im zweiten Rennen auf der gleichen Strecke jeweils nicht so gut abgeschnitten haben, wie im ersten.»

«Doch wenn uns mehr Trainingszeit bleibt, bin ich mir sicher, dass wir ein besseres Rennen zeigen können als noch in der vergangenen Woche», betont der aktuelle WM-Elfte. «Das erste Ziel wird lauten, die Startposition zu verbessern, sodass wir im Rennen um bessere Ergebnisse kämpfen können», fügt der 30-Jährige aus Terni an.

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.