Niki-Award: Red Bull-KTM-MotoGP-Team auf Platz 3

Das Red Bull KTM Factory Racing Team gehörte zu den diesjährigen Nominierten der österreichischen Sportlerwahl in der Kategorie Mannschaft des Jahres. Das MotoGP-Team landete auf dem dritten Platz.

Alljährlich werden in Österreich die beliebtesten Sportler und Mannschaften von den Mitgliedern der österreichischen Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) gekürt. In der Kategorie Mannschaft des Jahres gehörte das Red Bull Racing Factory Team zu den Nominierten. Der «Niki», wie die Trophäe zu Ehren von Formel-1-Legende Niki Lauda genannt wird, ging aber zum dritten Mal in Folge an die Fussballmannschaft Red Bull Salzburg.

Der österreichische Meister, Cup-Sieger und Champions-League-Teilnehmer gewann mit 811 Punkten klar vor Bundesliga-Konkurrent LASK (395 Punkte). 21 Zähler weniger als die zweitplatzierte Fussballmannschaft konnte das MotoGP-Werksteam aus Mattighofen sammeln, mit 374 Punkten schaffte es das Team in die Top-3.

2020 konnte die Mannschaft von KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer mit dem 25-jährigen MotoGP-Rookie Brad Binder in Brünn sensationell erstmals ein MotoGP-Rennen gewinnen. Dank Pol Espargarós dritten Plätzen im jeweils zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring und in Misano sowie in Le Mans und zuletzt beim jüngsten Kräftemessen in Valencia durften die Österreicher vier weitere Podestplätze bejubeln.

Leichtathletin Ivona Dadic und Tennis-Star Dominic Thiem entschieden das Rennen in den Hauptkategorien «Sportlerin des Jahres» bzw. «Sportler des Jahres» für sich. Die Preise wurden bei der Sporthilfe-Gala in Wien bekanntgegeben, die Verkündung der Gewinnen und die Ehrung fand wegen der Covid-19-Pandemie ohne Zuschauer statt.

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.