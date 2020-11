Honda: Wieso sich Takaaki Nakagami (3.) Sorgen machte

Im ersten Valencia-GP hat Takaaki Nakagami als Vierter das MotoGP-Podest knapp verpasst. Nach Startplatz 3 am Samstag ist der LCR-Honda-Pilot zuversichtlich, dass er es am Sonntag besser macht.

Zum dritten Mal in Folge wird Takaaki Nakagami am Sonntag aus der ersten Startreihe losbrausen. Nach seiner Pole-Position in Aragon 2, qualifizierte er sich für beide Valencia-Rennen als Dritter. Dieses Mal waren im Qualifying nur Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) und Jack Miller (Pramac Ducati) schneller.



«Ich hatte vom ersten Training an viel Vertrauen für das Motorrad», erzählte der Japaner. «Wir haben so angefangen, wie wir letzten Sonntag aufgehört haben. Dann haben wir es Schritt für Schritt entwickelt. Ich hatte aber nicht mit so tückischen Bedingungen gerechnet, weil die Wettervorhersage ganz in Ordnung war, sie brachte keinen Regen.»

Dann tröpfelte es aber den ganzen Samstag in jeder Session immer wieder Mal, die Verhältnisse waren unvorhersehbar und nicht jeder Fahrer fand sein Limit. «Ich war nervös und machte mir Sorgen, wie es laufen würde», gab Nakagami zu. «Letztlich gelang mir eine ordentliche Rundenzeit, die erste Startreihe ist gut für das Rennen. Die Top-3 sind immer ein großartiges Ergebnis für uns.»

Im ersten Valencia-GP verlor Nakagami als Vierter 2,194 sec auf Sieger und WM-Leader Joan Mir (Suzuki), zum Podest fehlte dem 28-Jährigen eine knappe Sekunde. Deshalb hat er an seiner Honda auch keine fundamentalen Änderungen vorgenommen. «Nur mit der Elektronik haben wir etwas versucht, damit wir über die Renndistanz besser dastehen», verriet er.

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (14.11.):

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:30,191 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,096 sec

3. Takaaki Nakagami, Honda, +0,222

4. Johann Zarco, Ducati, +0,329

5. Pol Espargaro, KTM, +0,362

6. Maverick Vinales, Yamaha, +0,454

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,466

8. Pecco Bagnaia, Ducati, +0480

9. Brad Binder, KTM, +0,546

10. Miguel Oliveira, KTM, +0590

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 0,673

12. Joan Mir, Suzuki, +0,797

Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Cal Crutchlow, Honda, 1:31,159 min

14. Alex Rins, Suzuki, 1:31,594

15. Danilo Petrucci, Ducati, 1:31,601

16. Valentino Rossi, Yamaha, 1:31,604

17. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:31,606

18. Stefan Bradl, Honda, 1:31,831

19. Tito Rabat, Ducati, 1:32,063

20. Alex Marquez, Honda, 1:32,205

21. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:32,237