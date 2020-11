Alex Márquez: Keine Brüche – er fährt das Warm-up

Repsol-Honda-Pilot Alex Márquez ist bei seinem spektalulären Highsider im Qualifying 1 in Valencia ohne Knochenbrüche davon gekommen.

Beim spektakulären Highsider von Alex Márquez kamen bei den TV-Zuschauern sofort Erinnerungen an den wilden Crash seines Bruders Marc beim Jerez-GP am 19. Juli auf. Doch der Moto2-Weltmeister von 2019 rappelte sich nach ein paar Augenblicken wieder auf, obwohl er mit dem verlängerten Rücken mit voller Wucht auf den Asphalt geprallt war; der nachfolgende Brad Binder konnte gerade noch ausweichen.

Für den 24-jährigen Márquez war das von Regentropfen beeinträchtigte Qualifying 2 in Valencia nach dem Crash gelaufen. Aber er ließ sich mit einem Roller rasch an die Box zurückbringen und marschierte (verfolgt von Papa Juliá und Alberto Puig) in die Box.

Auf Drängen der Mannschaft ließ sich Alex (er errang zwei zweite Plätze 2 in Le Mans und Aragón-1) danach in der Clinica Mobile untersuchen. Anschließend wurde er noch in ein Spital in der nahen Stadt Valencia gebracht, wo sich wegen der vielen Covid-19-Fälle die Untersuchung immer weiter verzögerte.

Erst zu später Stunde kam Entwarnung: Der WM-Vierzehnte Alex Márquez hat keine Brüche erlitten, sondern nur schmerzhafte Prellungen und starke Schwellungen. Er wird deshalb heute versuchen, das Warm-up und das Rennen zu bestreiten. Er muss vom 20. Startplatz ins Rennen gehen. Für Alex steht noch die Rookie-of-the-Year-Wertung auf dem Spiel. Er liegt momentan 9 Punkte hinter Brad Binder.

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (14.11.):

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:30,191 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,096 sec

3. Takaaki Nakagami, Honda, +0,222

4. Johann Zarco, Ducati, +0,329

5. Pol Espargaró, KTM, +0,362

6. Maverick Viñales, Yamaha, +0,454

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,466

8. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,480

9. Brad Binder, KTM, +0,546

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,590

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 0,673

12. Joan Mir, Suzuki, +0,797

Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Cal Crutchlow, Honda, 1:31,159 min

14. Alex Rins, Suzuki, 1:31,594

15. Danilo Petrucci, Ducati, 1:31,601

16. Valentino Rossi, Yamaha, 1:31,604

17. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:31,606

18. Stefan Bradl, Honda, 1:31,831

19. Tito Rabat, Ducati, 1:32,063

20. Alex Márquez, Honda, 1:32,205

21. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:32,237

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.