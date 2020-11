Valencia: Morbidelli siegt, Mir ist MotoGP-Champion!

Suzuki-Ass Joan Mir reichte beim zweiten Valencia-GP Platz 7, um sich erstmals zum MotoGP-Weltmeister zu küren. Den Sieg machten sich Franco Morbidelli (Yamaha) und Jack Miller (Ducati) bis auf die letzten Meter aus.

Obwohl Suzuki-Ass Joan Mir nur auf Startplatz 12 stand, waren alle Augen auf ihn gerichtet: Der 23-jährige Spanier ging mit 37 Punkten Vorsprung auf Petronas-Yamaha-Pilot Fabio Quartararo (direkt neben ihm auf Startplatz 11) und seinen Teamkollegen Alex Rins (Startplatz 14) in das vorletzte Rennen der Saison.



Franco Morbidelli hatte sich mit der Pole-Position eine wesentlich bessere Ausgangslage gesichert, allerdings lag der Misano- und Aragón-Sieger in der WM-Tabelle schon 45 Punkte zurück. Trotzdem hatte er sich vorgenommen, den Titelkampf bis Portimão offen zu halten. Jack Miller (Pramac Ducati) und Takaaki Nakagami (LCR Honda) verfolgten aus der ersten Reihe ebenfalls ein klares Ziel: Gibt es den zehnten Sieger der Saison?

So lief das Rennen:

Start: Jack Miller holt sich den Holeshot, geht aber in der ersten Kurve weit – Morbidelli ist durch, gefolgt von Pol Espargaró. In der zweiten Kurve wird Quartararo weit geschickt, er fällt ans Ende des Feldes zurück.



1. Runde: Miller holt sich aber schnell Platz 2 zurück. WM-Leader Joan Mir liegt auf Platz 10, sein Teamkollege Rins hat sich auf 7 eingereiht.



2. Runde: Morbidelli führt vor Miller, Pol Espargaró, Nakagami, Oliveira, Zarco, Rins, Binder, Aleix Espargaró und Mir. Dovizioso auf Platz 12, Bradl auf 19.



3. Runde: Zwischen Pol und Nakagami tut sich eine kleine Lücke von 0,6 sec auf.



4. Runde: Bagnaia geht in Kurve 1 weit und verliert ein paar Plätze, er liegt nun auf P14.



5. Runde: Oliveira übernimmt Platz 4 von Nakagami. Die Top-3 ziehen sich etwas auseinander.



6. Runde: Zarco holt sich auf Start-Ziel Platz 6 von Rins – aber dann stürzt er in Kurve 1. Mir hängt als Neunter am Heck von Aleix Espargaró.



7. Runde: Morbidelli führt 0,8 sec vor Miller, Pol folgt weitere 0,6 sec dahinter. Oliveira hat schon 0,9 sec Rückstand auf seinen Markenkollegen, dafür aber Taka abgeschüttelt. Hinter dem Japaner folgen Rins, Binder, Aleix Espargaró, Mir und Dovizioso. Rossi auf P12. Quartararo fällt wieder auf Platz 18 zurück.



8. Runde: Nakagami muss aufpassen, er bekommt schon ein «track limits warning».



9. Runde: Quartararo stürzt in Kurve 6 – das Ende endgültige Ende seiner Titelträume.



10. Runde: Sein Petronas-Teamkollege Morbidelli führt das Feld weiter souverän, der Vorsprung liegt konstant bei 0,8 sec. Rins (6.) hängt hinter Nakagami und Oliveira. Der Japaner schnappt sich den Tech3-KTM-Fahrer.



11. Runde: Dovizioso (10.) rückt immer näher an Mir heran. Platz 9 würde dem WM-Leader bei einem Sieg von Morbidelli gerade noch für den frühzeitigen Titelgewinn reichen. Mir holt sich dann aber auch Platz 8 von Aleix Espargaró.



12. Runde: Rins liegt zwischen Nakagami und Oliveira auf Platz 5 – zu wenig, um die WM-Entscheidung zu vertagen.



13. Runde: Morbidelli baut seinen Vorsprung auf 1,2 sec aus. Miller hat seinerseits eine halbe Sekunde Guthaben auf Pol Espargaró.



14. Runde: Bradl liegt auf Platz 17. Miller kommt wieder zwei Zehntel näher an den Führenden.



15. Runde: Nakagami fehlen rund eine Sekunde auf Pol und den ersehnten ersten Podestplatz. Rins hat er abgeschüttelt. Binder (7.) lauert hinter seinem Markenkollegen Oliveira. Mir folgt als Achter weitere 1,8 sec dahinter.

16. Runde: An der Spitze ist die Situation unverändert, Morbidelli hält 0,9 sec Vorsprung. Taka knabbert aber an seinem Rückstand auf Pol.



17. Runde: Binder schnappt sich Platz 6 von seinem zukünftigen Teamkollegen Oliveira. Miller macht mit der schnellsten Rennrunde Druck, er kommt näher.



18. Runde: Dovi holt sich nach Start-Ziel Platz 9 von Aleix Espargaró. Pol muss sich vor Taka in Acht nehmen – er ist bis auf 0,2 sec dran.



19. Runde: Morbidelli findet eine Antwort auf Miller, der Vorsprung beträgt wieder 0,8 sec. Taka greift in Kurve 14 Pol an – aber er stürzt! Mir liegt damit auf Rang 7 – souverän auf Titelkurs.



20. Runde: Miller verkürzt wieder auf Morbidelli.



21. Runde: Morbidelli liegt nur noch 0,5 sec vor Miller. Pol hat schon 3,2 sec Rückstand, aber gleichzeitig auch 1,2 sec Guthaben auf Rins.



22. Runde: Miller will den ersten MotoGP-Sieg im Trockenen, er schiebt sich immer weiter an die Petronas-Yamaha vor ihm heran.



23. Runde: Fünf Runden vor Schluss trennen die Top-2 nur noch 0,3 sec – aber Morbidelli kontert und holt wieder zwei Zehntel mehr heraus.



24. Runde: Mir ist als Siebter nicht unter Druck, Dovizioso liegt 0,8 sec hinter ihm. Rins (4.) hat dagegen Binder hinter sich. Morbidelli kann den Vorsprung konstant bei rund einer halben Sekunde halten.



25. Runde: Pol Espargaró ist dahinter ungefährdet auf Podestkurs.



26. Runde: Miller greift zwei Runden vor Schluss noch einmal an, er kommt wieder näher an den Führenden heran.



Letzte Runde: Jack Miller nutzt den Windschatten und geht vorbei, aber Morbidelli kontert in Kurve 2. Zwei Kurven später wiederholt sich das Spiel. Nach einer unglaublich spannenden letzten Runde setzt sich Morbidelli durch!

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Morbidelli

2. Miller

3. Pol Espargaró

4. Rins

5. Binder

6. Oliveira

7. Mir

8. Dovizioso

9. Aleix Espargaró

10. Viñales

11. Bagnaia

12. Rossi

13. Crutchlow

14. Bradl

15. Petrucci

16. Alex Márquez

17. Rabat

18. Savadori

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125.