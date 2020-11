Valencia: WM-Entscheidung vertagt, Martin gewinnt 15.11.2020 - 13:12 Von Maximilian Wendl

Moto2 © Glänzel Jorge Martin holt in Valencia seinen zweiten Saisonsieg

Enea Bastianini hat vor dem letzten Saisonlauf in Portugal die besten Chancen auf den Titelgewinn in der Moto2-Klasse. Der Sieg in Valencia geht an Jorge Martin. Er profitiert von einem Sturz von Fabio Di Giannantonio.