Miguel Oliveira (KTM/6.): «Jetzt Fokus auf Portimão»

Red Bull Tech3-KTM-Ass Miguel Oliveira sicherte sich in Valencia den sechsten Rang. Für den Heim-GP in Portimão hat er sich viel vorgenommen.

Miguel Oliveira (25) startete gut in das Rennen von Valencia und konnte zu Beginn Takaaki Nakagami (LCR-Honda) von Platz 4 verdrängen und war somit direkt hinter seinem spanischen Markenkollegen Pol Espargaró (Red Bull-KTM). Nach 27 heissen Runden traf kam der Portugiese im Ziel als Sechster ein. «Es war ein interessantes Rennen. Ich hatte einen wirklich guten Start. Aber dann konnte ich die Pace nicht ganz halten. Ich habe nicht viel verloren, aber es waren immer so eine oder eineinhalb Zehntelsekunden an zwei Schlüsselstellen der Strecke», schildert der Zahnmedizin-Student.

Die Folge war klar: «Das hat es mir unmöglich gemacht, in der Gruppe zu bleiben. Das hat mir leider eine bessere Position gekostet. Wir müssen uns weiter steigern.»

Nächste Woche steht für Oliveira das erste MotoGP-Heimrennen seiner Karriere in Portimão an der Algarve an: «Es wird eine Unbekannte für alle Beteiligten sein, denn wir haben eigentlich kaum Informationen. Wir werden die Strecke mit den MotoGP-Bikes recht schnell lernen müssen. Aber ich bin natürlich sehr motiviert.»

Dennoch: Oliveira kann zumindest über Erfahrung mit anderen Motorrädern auf der Berg- und Talbahn von Portimao vorweisen, die er sich bei privaten Probefahrten geholt hat.

MotoGP-Ergebnis, Valencia-GP (15.11.):

1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 41:22,478 min

2. Miller, Ducati, + 0,093 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 3,006

4. Rins, Suzuki, + 3,697

5. Binder, KTM, + 4,127

6. Oliveira, KTM, + 7,272

7. Mir, Suzuki, + 8,703

8. Dovizioso, Ducati, + 8,729

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,512

10. Viñales, Yamaha, + 19,043

11. Bagnaia, Ducati, + 19,456

12. Rossi, Yamaha, + 19,717

13. Crutchlow, Honda, + 23,802

14. Bradl, Honda, + 27,430

15. Petrucci, Ducati, + 30,619

16. Alex Márquez, Honda, + 30,619

17. Rabat, Ducati, + 42,365

18. Savadori, Aprilia, + 46,472

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.