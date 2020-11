Franco Morbidelli (Yamaha/3.) ist Vizeweltmeister!

Beim Saisonfinale in Portimão stieg Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli mit Platz 3 erneut aufs Podest und sicherte sich damit den Vize-Weltmeistertitel. Auf Valentino Rossi als Teamkollegen ist er gespannt.

Auch wenn die WM-Entscheidung bereits gefallen ist, gab es beim Saisonfinale auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» Grund zum Feiern. Während der Portugiese Miguel Oliveira (Tech3-KTM) einen sicheren Start/Ziel-Sieg einfuhr, fand dahinter ein rundenlanges Lauerspiel um die letzten beiden Podestplätze statt.

Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli gelang von Position 2 ein guter Start, doch musste er Oliveira früh ziehen lassen. «Miguel war unschlagbar. Zu Beginn habe ich versucht, an ihm dran zu bleiben, aber ich habe direkt verstanden, dass er schneller ist.» Der VR46-Fahrer hielt sich anschließend bis zur letzten Runde auf Position 2, dicht gefolgt von Jack Miller (Pramac Ducati). Doch der Australier schlug im finalen Moment zu und verwies Morbidelli auf Platz 3, der dem Italiener zum zweiten Gesamtrang und somit zum Vize-Weltmeistertitel reichte.

Damit ist er bester Privatfahrer und Yamaha-Spitzenreiter, worüber sich der Petronas-Pilot sichtlich freute. «Ich bin sehr glücklich mit dieser Saison. Sie hat nicht auf die beste Art begonnen, denn als ich erfuhr, dass ich im Vergleich zu den anderen Yamaha-Fahrern ein anderes Paket erhalte, war ich frustriert. Aber wir haben den ganzen Ärger in die richtige Richtung lenken können.» Damit spricht der Moto2-Weltmeister von 2017 die Tatsache an, dass er, im Gegensatz zu Teamkollege Fabio Quartararo, nicht 2020er, sondern nur Vorjahresmaterial erhalten hat, was sich im Laufe der Saison als Vorteil herausstellte, da die aktuelle Yamaha immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatte.

«Ich habe sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbracht und hart mit dem Team zusammengearbeitet, um das Maximum aus unserem Paket herauszuholen. Wir waren in der Lage, das Potenzial des Motorrades auszuschöpfen. Insbesondere auf den Strecken, auf denen zwei Rennen hintereinander stattgefunden haben, war ich im zweiten sehr stark, da wir verstanden haben, was wir am Set-up verbessern müssen und wie wir diese Leistung auf die Straße bringen können», analysierte der 25-Jährige seine Stärken.

2021 wird sich Morbidelli die Box mit Freund und Mentor Valentino Rossi teilen, worauf sich der Römer sehr freut. «Vale als Teamkollege wird großartig. Wir werden im Winter viel zusammen trainieren, um nächste Saison stark zu sein und mit den Werksfahrern zu kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP Portimao/P:

1. Miguel Oliveira, KTM, 25 Runden in 41:48,163 min

2. Jack Miller, Ducati, +3,193 sec

3. Franco Morbidelli, Yamaha, +3,298

4. Pol Espargaró, KTM, +12,626

5. Takaaki Nakagami, Honda, +13,318

6. Andrea Dovizioso, Ducati, +15,578

7. Stefan Bradl, Honda, +15,738

8. Aleix Espargaró, Aprilia, +16,034

9. Alex Márquez, Honda, +18,325

10. Johann Zarco, Ducati, +18,596

11. Maverick Viñales, Yamaha, +18,685

12. Valentino Rossi, Yamaha, +18,946

13. Cal Crutchlow, Honda, +19,159

14. Fabio Quartararo, Yamaha, +24,376

15. Alex Rins, Suzuki, +27,776

16. Danilo Petrucci, Ducati, +34,266

17. Mika Kallio, KTM, +48,410

18. Tito Rabat, Ducati, +48,411

– Lorenzo Savadori, Aprilia

– Joan Mir, Suzuki

– Brad Binder, KTM

– Pecco Bagnaia, Ducati

Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.