ServusTV: Dovizioso und Bradl zum Live-Talk im Hangar

Die ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar 7» widmet sich am Montagabend der abgelaufenen MotoGP-Weltmeisterschaft 2020.

Der deutschsprachige Sender ServusTV widmet sich am Montagabend in Österreich ab 21.10 Uhr nochmals ausführlich der MotoGP-Weltmeisterschaft 2020, die trotz der weltweiten Virus-Pandemie am Sonntag in Portimao ohne Zwischenfälle zu Ende gebracht wurde. In Deutschland und der Schweiz wird die Sendung ab 23.05 Uhr ausgestrahlt.



Als Gäste in der Live-Sendung im Studio im Hangar 7 am Salzburger Flughafen haben sich Andrea Dovizioso (34) und Stefan Bradl (30) angekündigt. Dovizioso hat am Sonntag im Autodromo Internacional do Algarve sein vorerst letztes MotoGP-Rennen absolviert.

Dovi, er war 2004 Weltmeister in der 125er-Klasse, will nun ein Jahr pausieren. Der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister hat Angebote als Testfahrer bei Yamaha und einen Posten bei Aprilia abgelehnt. Bradl hat seinen Vertrag als Testfahrer für HRC um ein Jahr verlängert und die Werks-Honda in Portimao auf Platz 7 ins Ziel gebracht.



Ebenfalls dabei ist ServusTV-Experte und Ex-MotoGP-Fahrer Alex Hofmann (40), der das letzte Rennwochenende der Saison aus dem Fernsehstudio in Salzburg begleitet hat.