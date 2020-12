Marc Márquez in einer Klinik in Madrid: Dritte OP?

Seit Wochen wird über eine dritte Oberarm-OP spekuliert, nun ist aus Spanien zu hören: Repsol-Honda-Star Marc Márquez begab sich am heutigen Donnerstag in das «Hospital Ruber Internacional» von Madrid.

Die Vorgeschichte ist hinreichend bekannt: Marc Márquez stürzte nach einer beeindruckenden Aufholjagd beim verspäteten MotoGP-Auftakt in Jerez und wurde am 21. Juli am gebrochenen rechten Oberarm operiert. Einen verfrühten Comeback-Versuch nur vier Tage nach dem Eingriff musste der Repsol-Honda-Star abbrechen, es folgte eine zweite OP am 3. August, weil die Titanplatte ersetzt werden musste – laut Honda war ein Haushaltsunfall der Auslöser dafür: Der 27-jährige Spanier habe zu Hause in Cervera ein schweres Fenster öffnen wollen.

Mitte August teilte Honda dann mit, dass Marc Márquez noch zwei bis drei Monate ausfallen würde. Auch weil sich das Comeback des sechsfachen MotoGP-Champions immer weiter verzögerte, kamen in Spanien schon im Oktober Gerüchte auf, dass eine dritte Operation am Oberarm zur Debatte stehe. Honda versicherte daraufhin in einem knappen Statement, die Genesung verlaufe nach Plan. Am 10. November folgte schließlich die offiziell Bestätigung, dass Marc Márquez erst 2021 wieder auf die Rennstrecke zurückkehren wird.

Der achtfache Weltmeister zog mehrere Ärzte zu Rat, denn das Vertrauen in Dr. Xavier Mir, der die ersten beiden Operationen durchgeführt hatte, schien verloren.

In der vergangenen Woche berichtete die spanische Tageszeitung «El Pais», dass der 1. Dezember der Stichtag sei, an dem die Entscheidung über einen möglichen dritten Eingriff gefällt werden sollte. Eine Knochentransplantation stehe zur Debatte.

Am heutigen 3. Dezember wurde aus Spanien vermeldet: Marc Márquez begab sich in das «Hospital Ruber Internacional» von Madrid. «Sky Sport Italia» berichtete: Eine dritte Operation stehe unmittelbar bevor.

Dazu passt: Vater Julià Márquez wurde auf dem Weg in die Klinik von einem Reporter des spanischen TV-Formats «Jugones» abgefangen.

Sollte sich die Vermutung bestätigen, dürfte der Honda-Star auch für den Saisonauftakt 2021 ausfallen.

Zur Erinnerung: Die ersten MotoGP-Tests sind vom 19. bis 21. Februar 2021 in Sepang angesetzt, der erste Grand Prix am 28. März in Doha.