Sardinien: Offroad-Abenteuer für Danilo Petrucci

Auch Danilo Petrucci braucht in der MotoGP-Winterpause Action, im Gegensatz zu Rossi oder Morbidelli bleibt der zukünftige Tech3-KTM-Pilot aber auf zwei Rädern: Er bestreitet die «Rally Sandalion» auf Sardinien.

Während Valentino Rossi in dieser Woche in Misano im Ferrari 488 GT3 von Kessel Racing testet, um sich auf die 12h Gulf in Bahrain (7. bis 9. Januar 2021) vorzubereiten, fiebert Franco Morbidelli seinem Rallye-Debüt in Monza entgegen. Der 25-jährige Italiener steuert dort einen Hyundai i20 R5 des Hyundai Rally Teams Italia – der gemeinsame Sponsor WithU macht es möglich.

Auch Danilo Petrucci ist in der MotoGP-Winterpause auf ein Abenteuer aus, der zweifache MotoGP-Sieger geht allerdings einen anderen Weg als seine Landsleute: Der 30-Jährige aus Terni bestreitet vom 6. bis 8. Dezember die «Rally Sandalion» auf Sardinien. Dabei handelt es sich um ein Event, das zur Motorrad-Rallye-Italienmeisterschaft sowie der italienischen Meisterschaft im «Raid TT» zählt.

Am Samstag geht es mit der technischen Abnahme los, gestartet wird am Sonntag in Olbia im Nordosten der italienischen Insel. Insgesamt geht es an drei Tagen in sechs Sektoren über mehr als 670 km.

In der von den Veranstaltern veröffentlichten Teilnehmerliste ist «Petrux» mit seiner gewohnten Startnummer 9 genannt. Auf welcher Motorradmarke der zukünftige Tech3-KTM-Pilot ausrücken wird, wurde nicht angeführt. Es ist aber kein Geheimnis, dass der bekennende Offroad-Fan privat schon lange auf den österreichischen Hersteller und dessen Tochtermarke Husqvarna setzt.