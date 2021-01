Valentino Rossi (Yamaha): Cross-Training mit Coach

MotoGP-Ikone Valentino Rossi übt derzeit häufig wie noch nie auf dem Motocross-Motorrad unter ganz spezieller Experten-Anleitung.

Seit Freitag existiert ein überarbeiteter MotoGP-Kalender für die Weltmeisterschaft 2021. Laut diesem Plan wird zu Beginn gleich zwei Mal in der Wüste von Doha gefahren. Allzeit-Größe Valentino Rossi steht längst wieder voll im Training und sitzt im Moment häufiger als sonst auf dem Motocross-Motorrad. Am Freitag übte VR46 wieder auf der Motocross-Strecke, die sich auf dem Gelände seiner Moto Ranch in Tavullia befindet. Diese Piste wurde zuletzt stark adaptiert.

Auch der 41-jährige Rossi hat längst erkannt, dass sich viele seiner Konkurrenten immer häufiger auf dem Cross-Bike fit halten. In Zeiten reduzierter Tests ist die Beanspruchung auf dem Cross-Bike noch wichtiger als in den Jahren davor. Auch Asse wie Andrea Dovizioso, Maverick Viñales oder Jack Miller bestreiten einen Grossteil des Wintertrainings mit Motocross. MotoGP-Weltmeister Joan Mir und Teamkollege Alex Rins und viele andere Fahrer setzen ebenfalls gern auf die Stollen-Bikes.

Bei seinen Cross-Sessions wird Rossi (115 GP-Siege, neun WM-Titel) häufig von Bryan Toccaceli unterstützt. Für Toccaceli ging die eigene hoffnungsvolle Cross-Karriere im Jahr 2018 nach einem Sturz abrupt zu Ende. Seit dem Crash am 1. Mai 2018 sitzt Toccaceli im Rollstuhl.

Toccaceli ist schon davor immer wieder als Berater der VR46-Asse im Motocross aktiv gewesen. Seine Freude und Leidenschaft am Rennsport und speziell am Motocross hat er nicht verloren.

Toccacelli ist besonders gut mit den VR46-Ass Stefano Manzi sowie Moto2-Weltmeister Enea Bastianini befreundet.