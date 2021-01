Fausto Gresini: Sein Sohn berichtet von Fortschritten

Schon seit einem Monat kämpft MotoGP-Teambesitzer Fausto Gresini gegen Covid-19. Nach dem Rückfall vor rund zwei Wochen berichtet sein Sohn Lorenzo Gresini nun wieder von kleinen Fortschritten.

Schon am Dienstag und Mittwoch sprach Lorenzo Gresini, der die Freunde und Wegbegleiter seines Vaters Fausto regelmäßig über Facebook informiert, von «positiven Tagen». Der 60-jährige Teambesitzer habe kein Fieber mehr und absolviere täglich seine Physiotherapie-Einheiten.



Am späten Donnerstagabend ließ Lorenzo Gresini dann wissen: «Heute gab es bei Papa eine weitere Verbesserung, was die Sauerstoffversorgung des Blutes anbelangt. Er wird beim Atmen aber immer noch von einem Beatmungsgerät unterstützt.»



Der 125er-Weltmeister von 1985 und 1987, der zu Weihnachten an Covid-19 erkrankt war und seit dem 30. Dezember auf der Intensivstation des Krankenhauses Carlo Alberto Pizzardi in Bologna behandelt wird, macht wieder kleine Schritte in die richtige Richtung: «Während der Physiotherapie konnten sie ihn im Sessel zum ersten Mal hinsetzen», berichtete sein Sohn.