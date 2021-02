Alex Rins (Suzuki): «Werden Davide Brivio vermissen»

Suzuki-Werkspilot Alex Rins war überrascht, als er von Davide Brivios Abgang in Richtung Formel 1 erfuhr. Der Spanier hofft darauf, den Meistermacher künftig als Gast in der MotoGP begrüssen zu dürfen.

Dass Davide Brivio nach dem Titelgewinn von Joan Mir im vergangenen Jahr das Suzuki Ecstar Team in Richtung Alpine F1 verlassen hat, wo er die Rolle des Renndirektors übernehmen wird, überraschte nicht nur viele MotoGP-Fans. Auch Alex Rins konnte es kaum glauben, als ihm der bisherige Teammanager im Werksteam der Japaner seine Entscheidung mitteilte.

Rins gestand in seiner Medienrunde am Montagabend: «Für mich ist die Situation mit Davide Brivio auch neu, er rief mich einen Tag vor der Verkündung in den Medien an und sagte: 'Alex, ich muss dir etwas sagen. Ich verlasse das Suzuki-Team.' Ich wollte wissen, wo er hingeht und dachte erst, das war nur ein Scherz – aber es war keiner und für mich und das ganze Team war das ein grosser Schock.»

Der 25-Jährige aus Barcelona, der die Saison 2020 auf dem dritten WM-Rang abgeschlossen hat, kann die Entscheidung der Teamführung verstehen, den Meistermacher vorerst nicht zu ersetzen. Rins sagt dazu: «Offenbar will Suzuki jetzt keinen Nachfolger suchen, und wenn sie das so entschieden haben, dann ist das sicherlich auch das Beste für uns. Schliesslich ist es nicht einfach, so schnell einen Ersatz zu bestimmen.»

Die Situation im Team sei in Ordnung und werde das auch bleiben, fügte der 15-fache GP-Sieger an, betonte aber auch: «Natürlich werden wir Davide vermissen, denn wir haben uns oft unterhalten und wir scherzten auch immer miteinander. Er gab mir zudem gute Ratschläge und wir werden sehen, wie es ohne in sein wird. Ich hoffe, er wird als Besucher an einige Rennen kommen können. Beim ersten Wochenende hat er auch ein Rennen in der Formel 1, für das ich ihm natürlich viel Glück wünsche.»

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA

Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**

* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus