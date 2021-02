MotoGP-Rookie Jorge Martin: «Podestplatz ist möglich»

Pramac-Ducati-Rookie Jorge Martin ist angesichts der guten Leistungen der MotoGP-Rookies von 2020 überzeugt, dass auch er in seiner ersten Saison in der Königsklasse glänzen kann.

Im vergangenen Jahr machten mit Brad Binder aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team und Repsol-Honda-Aufsteiger Alex Márquez gleich zwei MotoGP-Rookies eine gute Figur. Der 25-jährige Südafrikaner bescherte KTM in Brünn den ersten Triumph in der grössten WM-Klasse, während der 24-jährige Spanier als bester HRC-Pilot glänzte und seine Rookie-Saison mit zwei Podestplätzen in Folge in Le Mans und Aragón – wo er jeweils Zweiter wurde – krönte.

Diese Beispiele machen Jorge Martin Mut. Der WM-Fünfte der Moto2-WM 2020 hat sich für sein Debütjahr in der MotoGP viel vorgenommen, wie er im Gespräch mit den Kollegen der spanischen Zeitung «Marca» betont. «Wenn ich mir anschaue, was Brad und Alex im vergangenen Jahr gemacht haben, dann muss man sagen, dass es möglich ist», erklärte er auf die Frage nach einem Podestplatz 2021.

«Natürlich musst du einen guten Job machen, aber mein Hauptziel bleibt, Rookie des Jahres zu werden», stellte der Pramac-Ducati-Pilot klar. «Ich konzentriere mich stärker darauf, gegen Ende des Jahres innerhalb der Top-10 mitzukämpfen, denn die Konstanz ist ein sehr wichtiger Faktor, wie wir im vergangenen Jahr gesehen haben.»

«Aber selbstverständlich wäre es unglaublich, einen Podestplatz zu schaffen», schob der Rennfahrer aus Madrid, der am 29. Januar seinen 23. Geburtstag gefeiert hat, nach. Er weiss, dass die Leistungsdichte hoch ist, dennoch fühlt sich der Moto3-Weltmeister von 2018 bereit für den Kampf gegen die grossen Stars der Szene.

«Ich werde in einer Klasse antreten, in der 16 oder 17 Weltmeister mitfahren, in der Moto2 waren es deren zwei oder drei. Natürlich wird das Leistungsniveau sehr viel höher ausfallen, und es wird sehr viel anspruchsvoller werden. Aber ich denke, die Kämpfe in der Moto2 und Moto3 haben mich gut vorbereitet auf die anstehenden Kämpfe. Meine Generation ist vorbereitet für diesen Racing-Stil», ist sich Martin sicher.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA

Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**

* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus