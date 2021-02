Wegen Corona: Thailand-GP wohl nicht mehr im Kalender

In der Strecke in der Nähe von Buri Ram wird 2021 nicht gefahren

Die thailändische Regierung vermeldet, dass der Thailand-GP in Buri Ram 2021 nicht stattfinden kann. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Die offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Die Corona-Pandemie hat ihr nächstes Opfer im Rennkalender der MotoGP-Serie gefordert: Der Thailand-GP, der am 10. Oktober hätte stattfinden sollen, wird um ein Jahr verschoben. Das beschloss das Kabinett am Dienstag. Wie die «Bangkok Post» berichtet, werde der Fünf-Jahres-Vertrag nicht wie ursprünglich geplant 2021 wieder starten, sondern erst ein Jahr darauf. Schon im Vorjahr war die Austragung zunächst verschoben und später abgesagt worden.

Traisuree Taisaranakul, die stellvertretende Sprecherin des Regierungshauses, bestätigte, dass die Lizenz zur Ausrichtung des Events für die vorgesehenen fünf Jahre immer noch 900 Millionen Baht, also umgerechnet etwa 25 Millionen Euro, kosten würde. Dieses Budget war bereits im Vorfeld von der Regierung genehmigt worden. Die Bestätigung der Absage von Seiten des Motorrad-Weltverbandes FIM und der Vermarktungsgesellschaft Dorna steht noch aus.

Wenn es die Corona-Situation erlaubt udn die Piste rechtzeitig fertig wird, könnte Indonesien mit dem neuen Mandalika International Street Circuit für Buri Ram einspringen.

Die beiden bisherigen Ausgaben in den Jahren 2018 und 2019 wurden in der Königsklasse jeweils von Marc Márquez gewonnen. In der Moto2 triumphierte beide Male Luca Marini und in der Moto3-Serie gab es mit Jorge Martin und Albert Arenas zwei unterschiedliche Sieger.

Aktuell liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Thailand bei 943 Infektionen. Allerdings spielen bei der Entscheidung auch die Reiserestriktionen anderer Länder eine gewichtige Rolle.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 03.02.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

(10. Oktober: Buriram/TH***)

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus

***abgesagt