Jack Miller (Ducati): «Hier wächst etwas zusammen» 10.02.2021 - 08:16 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Ducati Lenovo Team Jack Miller nimmt Platz auf der neu vorgestellten Desmosedici von Ducati

Jack Miller peilt nach seinem Wechsel zum Ducati-Werksteam seinen ersten Sieg in der Königsklasse an. Außerdem möchte er helfen, das Motorrad in die richtige Richtung zu entwickeln. Er liebäugelt mit dem Titel.