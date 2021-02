Fausto Gresini: Künstliches Koma, Zustand ernst

Die MotoGP-Familie ist in Sorge: Der 60-jährige Teambesitzer Fausto Gresini musste wieder in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, die Lungenfunktion ist nach der Covid-19-Infektion stark beeinträchtigt.

Erst am Mittwoch präsentierte Gresini Racing im Zeichen von Fausto Gresini das Moto2- und Moto3-Team für die Saison 2021, nun gab es leider wieder beunruhigende Nachrichten aus Italien.



Der italienische Rennstall veröffentlichte am Donnerstagabend ein Update zum Gesundheitszustand des Team Principals und zweifachen 125er-Weltmeisters, der seit Ende Dezember auf der Intensivstation des Krankenhauses Carlo Alberto Pizzardi von Bologna gegen die Folgen einer Covid-19-Infektion kämpft.

Faustos Sohn Lorenzo hatte am Montag von einem Rückschlag berichtet, nun äußerte sich der behandelnde Arzt, Dr. Nicola Cilloni: «Fausto Gresini befindet sich noch immer auf der Intensivstation, weil die schwere respiratorische Insuffizienz als Folge der Covid-19-Infektion anhält. Leider sind Komplikationen aufgetreten, die aktuell ein ernstes klinisches Bild zeichnen. Die Mediziner behandeln ihn weiterhin mit der höchstmöglichen Intensität, in der Hoffnung, dass sich die Funktionen des Organs, die schwer beeinträchtigt sind, erholen. Er wird von einem Beatmungsgerät unterstützt und befindet sich in künstlichem Koma.»