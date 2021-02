Repsol Honda: Erster Auftritt von Marc Márquez 2021

Am heutigen 22. Februar werden die RC213V in den Repsol-Farben enthüllt

Heute um 12 Uhr stellt sich das Repsol Honda Team um den sechsfachen MotoGP-Champion Marc Márquez und Neuzugang Pol Espargaró offiziell vor: Alle Links zum Stream.

Dem MotoGP-Paddock stattete Marc Márquez zuletzt beim Catalunya-GP im September des Vorjahres einen kurzen Besuch ab. Die bislang letzte Zoom-Presserunde mit den MotoGP-Journalisten datiert gar auf den 25. Juli, als der Repsol-Honda-Star seinen kurz zuvor gescheiterten Comeback-Versuch erklärte.



Am 3. Dezember unterzog sich der 28-Jährige aus Cervera schließlich der dritten Oberarm-OP seit seinem verheerenden Jerez-Crash am 19. Juli 2020. Honda beschränkte sich seither auf kurze offizielle Statements, die viele Fragen offenließen. Wann ein Comeback des 82-fache GP-Siegers wirklich realistisch ist, blieb damit unklar – auch wenn Marc persönlich über die sozialen Netzwerke wieder vermehrt Einblicke in seinen Reha- und Trainingsalltag gewährt.

Umso gespannter fiebert die gesamte MotoGP-Szene der Teamvorstellung des Repsol-Honda-Werksteams für die Saison 2021 entgegen: Am heutigen Montag um 12 Uhr ist es soweit. Neben Marc Márquez präsentiert sich dann erstmals der 29-jährige Pol Espargaró, im Vorjahr noch WM-Fünfter auf KTM.



Die Fans sind unter repsolhondateam2021.com dabei. Außerdem wird der Stream auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen von HRC übertragen: Facebook, YouTube und Twitter.

Ausstehende MotoGP-Teampräsentationen 2021:

22. Februar: Repsol Honda

25. Februar: Pramac Ducati

01. März: Petronas Yamaha SRT

06. März: Suzuki